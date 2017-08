Egymilliárd jut a sátoraljaújhelyi pincesorra

Sátoraljaújhely egyik látványossága az Ungvári pincesor, ahol jelenleg több mint száz pince található. A helyi önkormányzat folyamatosan csinosítja a területet, amely több városi rendezvények is otthont ad évente, de az igazán nagy áttörés a jelek szerint most következett be.

Ezáltal is nőhetne a város idegenforgalma.” Szamosvölgyi Péter

Hatalmas fejlesztés

– Jelen állás szerint a Tokaji borvidéket érintő fejlesztési csomagból Sátoraljaújhely jelentős forrásokhoz juthat – mondta lapunknak Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere. – Az első, amelyet be tudok jelenteni, az az Ungvári pincesor felújításának második üteme. Erre összesen egymilliárd forintot kapunk. Ha mindent meg tudunk ebből valósítani, akkor olyan állapotba tudjuk hozni a területet, hogy ahhoz a mi életünkben már nem kell hozzá­nyúlni.

A megítélt összegből gyakorlatilag minden olyan fejlesztést meg tudnak valósítani, amelyről eddig csak álmodott a város vezetése.

– Több száz millió forintot tudunk majd fordítani az utak rendbehozatalára, a sétányok világításának korszerűsítésére – mondta Szamosvölgyi Péter. – Mindezek mellett rendbe tudjuk tenni a kerítéseket, létre tudunk hozni egy szabadtéri színpadot a nézőtérrel együtt, és olyan szükséges beruházásokat is meg tudunk valósítani, mint amilyen a csapadékvíz elvezetése. Nagyon fontos eleme lesz a beruházásnak egy önkormányzati tulajdonban lévő pince látogathatóvá tétele. Szeretnénk egységes arculattal ellátni minden pincebejáratot. Arra szeretnénk kapacitálni a pincetulajdonosokat, hogy ők is tegyék a nagyközönség számára elérhetővé a pincéiket, hiszen ezáltal is nőhetne a város idegenforgalma. Mindezeken a fejlesztéseken kívül egy fogadóépület is megépül majd, ami egyszerre szolgál szálláshelyként, étteremként, valamint kerékpárok tárolására is alkalmas lesz. A fő cél az, hogy idegenforgalmi szezonban naponta legalább 16 órán keresztül nyitva legyen az Ungvári pincesor, ami egy igazán vonzó turisztikai attrakciója lehet Sátoraljaújhelynek. A munkálatok szerencsés esetben már ebben az évben elkezdődnek és szeretnénk jövőre minden elemet átadni.

ÉM-BG

VISSZA A KEZDŐOLDALRA