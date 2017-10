Egymás kezét fogva szüreteltek a látók és látássérültek Hegyalján

Az Első Miskolci Lions Klub, az Első Miskolci Lady Lions Klub és a Disznókő Szőlőbirtok kimondottan vakok, látássérültek és segítőik számára szervezett szüretet szombaton. Október a látás hónapja, október 15-e pedig a látás világnapja – az „oroszlánok” ebből az alkalomból rendezték meg a speciális és rendhagyó szüretet, ahol a klub tagjai mellett az általuk rendszeresen támogatott vakok és látássérültek is szedték az érett fürtöket. Méghozzá igazán nagy odafigyelést és együttműködést igénylő közös munkában, amely során kézen fogva csináltak mindent és mindenki jól érezte magát. A borsodi rendezvény nem az első, és nemzetközi sikereket is elért: a kassai klub tagjai nemcsak „szomszédolás” céljából érkeztek Hegyaljára, hanem azért is, hogy kipróbálják az eseményt, és tanácsot kérjenek, ugyanis szeretnék otthon ők is bevezetni ezt a rendezvényt. A gyümölcsből a Disznókő Szőlőbirtok pincészetben természetesen tradicionális tokaji bor készül majd.

Kézen fogva szüreteltek

Vidám társaság gyülekezett szombat reggel a Disznókő Szőlőbirtokon, méghozzá egy igazán speciális alkalomból. Az ugyan nem meglepő, hogy szürethez készülődtek, a Lions Klubok tagjai azonban vakok és gyengénlátókkal közösen vállalkoztak erre.

Idén újra

Az eseményt négy évvel ezelőtt rendezték meg először, két éve az időjárás közbeszólt, és nem tudták megtartani, de idén a napos idő is az „oroszlánok” mellé állt.

– A célunk az, hogy a hétköznapokból kimozdítsuk a látássérült és vak barátainkat, és olyan élményt tudjunk nekik adni, ami egy kicsit különleges. A Disznókő Szőlőbirtok mögénk állt, és ez a mai napig így van, amit köszönünk. A két éve leszüretelt szőlőből külön bor készült, amihez a GYEK-ben gyógyuló gyerekek terveztek címkét, és árveréseken értékesítettük – mondta Koleszár Péter, a Lions szervezet magyarországi vezetője.

– A késői szüretelésű bort jótékonysági céllal bocsájtottuk áruba. A befolyt összegből – többek között – a Tüskevár Óvodának vásároltunk ajándékokat, illetve a GYEK-ben rendeztünk karácsonyi foglalkoztatót – tette hozzá dr. Hajdú László, a Miskolci Lions Klub soros elnöke.

A Lions Klub nemcsak ilyenkor szentel nagy figyelmet a gyengénlátóknak, hanem egész évben, hiszen kiemelt célkitűzése a szervezet számára az ő segítésük. Éppen ezért volt jelen a kassai klub több tagja a szlovák és cseh szervezet képviseletében, akik helyben is be szeretnék indítani ezt a programot. A százéves szervezet nemcsak a centenáriumi ünnepségek kapcsán, hanem programjaiban is igyekszik regionálisan együttműködni.

– Nagyon jó a kapcsolat a két miskolci klub között, vannak ugyan külön rendezvényeink is, de sokat működünk együtt. Azt szeretnénk, ha ez az alkalom hagyomány lenne – hangsúlyozta Bánrévi Helga, a Lady Lions Klub Miskolc soros elnöke.

A rövid eligazítás és a segédeszközök vételezése után a résztvevők párokban láttak neki a szüretelésnek, méghozzá meglepő ügyességgel. A látó klubtagok kézen fogva vagy karolva vezették a vakokat, illetve segítették a gyengénlátókat, és minden páros saját megosztásban végezte a munkát. Volt, ahol a nem látó inkább a vödörbe pakolást választotta, de többen vállalkoztak a látó irányító keze alatt a fürtök lemetszésére is. Fél óra múlva már mindenhol élénk beszélgetés, viccelődés mellett folyt a szüret, miközben a szabadjára engedett vakvezető kutyák csaholva rohangáltak fel-alá a sorok között.

A társaságért

István Zsolt például rátette Kiss Barnabás kezét a szőlőfürtre, ami után már a vak férfi vágta le a fürtöt.

– Nagyon ügyesen csinálja, és nagyon jól össze tudunk dolgozni, én csak az ellenőrzést végzem, hogy azt a fürtöt vegyük le, amit kell – mondta Zsolt.

– Szívesen jöttem, már négy éve is nagyon jó volt a hangulat. Jó kint lenni a szabadban, a jó időben egy kellemes társaságban dolgozni, főleg egy vak embernek. Segítséggel olyat tudok csinálni, amit a hétköznapokban nem – teszi hozzá Kiss Barnabás.

Mészáros László, a Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet birtokigazgatója jó házigazdaként igyekezett mindenhol ott lenni és minden felmerülő kérdésre válaszolni.

– Jelentős birtok vagyunk itt Tokaj-Hegyalján, ezért mindig igyekeztünk részt venni a közösségi életben és olyan rendezvényeket támogatni, amelyek értéket közvetítenek. Magam is tagja vagyok a Lions Klubnak, így amikor felmerült ez a kezdeményezés, akkor azonnal mellé álltunk, és nagy szeretettel csináljuk a kollégáimmal együtt – avatta be lapunkat, miért is vesznek részt a nap lebonyolításában.

A munka után ebéddel és egy pohár jó hegyaljai borral, na meg jó hangulatú beszélgetéssel várták a szüretelőket.

– Horváth Imre –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA