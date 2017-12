Egykori Esterházy-díjas alkotások helyreállítására gyűjtenek Mezőkövesden

Takács István festőművész két korai remekművének, a matyó viseletet, népművészeti örökségünket idéző, monumentális életképének megmentéséért, restaurálásáért indított gyűjtést a Takács István Kulturális Alapítvány. Az összefogás révén a nagy méretű, vászonra készült olajfestmények – hosszú restaurálási munkafolyamat végén – mezőkövesdi közgyűjteményben lesznek láthatók az állandó kiállítás muzeális kincseiként.

Az Íróasszony matyó lányokkal című festmény (170-szer 224 centiméteres) a legnagyobb ilyen jellegű alkotás, ami valaha is készült, gyönyörű, 13 alakos kompozíció. A Kislegény pergőtűzben című (182-szer 224 centiméteres) színgazdag, változatos viseleteket, karaktereket bemutató mű, életnagysághoz közeli méretben ábrázol kilenc alakot, bizonyítékát adva a művész zsenialitásának.

Laczkó Pető Mihály, a Takács István Gyűjtemény vezetője és az alapítvány kuratóriumának titkára néhány érdekességet is elmesélt a hét évtizeden keresztül eltűntnek hitt alkotásokról.

– Egy véletlen találkozásnak köszönhetően szereztünk tudomást a festmények létezéséről, tulajdonosaik ugyanis ellátogattak a művész életművét bemutató kiállításunkra. Látva az óriási anyagot, elárulták, hogy nekik is van különleges Takács-mű a birtokukban, nem is egy. Hosszas egyeztetések, titkos tárgyalások után végre megtekinthettem az eredeti helyszínen a két monumentális festményt, s egyértelmű lett számomra, hogy kiemelkedő jelentőségű művekről van szó. Egy másik tárlatvezetés eredményeként egy történész volt segítségünkre, aki levéltári kutatásainak egyik érdekes felfedezését küldte el nekünk. Az 1944-es dokumentumban megemlítik, hogy Takács István egymást követően két Esterházy-díjat is nyert a népéletkép kategóriában, s erre még nem volt példa. Tudtunk arról, hogy kapott Esterházy-díjat, de ebből az írásból kiderült, hogy két művet is kell keresni. Amikor láttam a két festményt, egyértelmű lett számomra, hogy csakis ezek az alkotások lehetnek; megfelelnek ugyanis a pályázati kiírás egy meghatározó követelményének, azaz legalább két négyzetméteresek – idézte vissza az elmúlt időszak történéseit Laczkó Pető Mihály.

Mint mondta: „A kompozíció több változatban ismert, de nincs köztük olyan, amelyen ennyire részletgazdag, gyönyörűen kidolgozott, fantasztikus festői összhanggal találkozhatunk. A térhatás és anyagszerűség érzékeltetése, valamint a karakterábrázolások is lenyűgözőek. Kisebb méretű változatai fennmaradtak ugyan, a gyűjteményünkben is láthatóak. Szerencsére, segített a beazonosításban az is, hogy a Magyar Képzőművészeti Társulat 1941-es, 80 éves jubileumi kiállításának katalógusában is felbukkan a kép címe Legény pergőtűzben változatban. Egyébként ekkor a Dala József – Erdélyi Tibor Matyóföld című könyv eredeti borítóján is megjelent illusztrációként.”

Az Esterházy-díjról szóló dokumentumok nincsenek meg, valószínűleg megsemmisültek 1944-ben, amikor bombatalálat érte Takács István budai műtermét, és minden odaveszett.

Kiderült a sorsuk

A művek sorsáról sem volt információ. Most kiderült, hogy eredetileg egy magas rangú gazdasági vezető, mecénás vásárolta meg azokat, de a világháború zűrzavarában kis híján elvitték magukkal az orosz hadsereg tisztjei. Köszönet illeti az egykori családtagokat, amiért évtizedeken át, a legnehezebb időkben is megőrizték ezeket a remekműveket.

Az alapítvány Mezőkövesd önkormányzatában szövetségesre talált annak érdekében, hogy a művek közkinccsé válhassanak. A civil szervezet vállalta magára a restaurálás több millió forintos költségeinek előteremtését, hogy a két alkotás csodálatos minőségben bemutathatóvá váljon a Takács István Gyűjteményben.

Az összefogásnak jó a vissz­hangja, sokan fölismerik, hogy különleges értékekről van szó, amelyeket a lehetőségekhez mérten érdemes támogatni. A felajánlásokat a Takács István Kulturális Alapítvány számlaszámára (OTP 11734107-20109730) várják. Érvényes regisztrációval rendelkező közhasznú szervezetként, természetesen minden támogatásról igazolást adnak ki az adókedvezmények érvényesítése érdekében.

Eddig nem látottakat

A két mű eredetileg kissé szélesebb volt, mint a mostani, vakrámára feszített változat, így a perem mögé került részek is megújíthatók. A restaurálás során ezeket is helyreállítják, pótolják a hiányzó festékréteget, eltüntetik a gyűrődéseket, a hajtások törésvonalait. Remélhető, hogy a tél folyamán a munka nagy részével végeznek, és a helyreállítás után a festmények egységes védőréteget kaphatnak. A gyűjtést tavaszig folytatják, s előkészítik a kiállítótereket a művek fogadására.

