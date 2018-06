Egyikük ott sem volt, másikuk nem látta, mi történt Göncruszkán

Miskolc Megkezdődött a göncruszkai gyilkosság vádlottjainak pere a Miskolci Törvényszéken. Az első tárgyaláson Ujpál Tamás ügyész ismertette a vádat. Kiemelte, az ügy első két rendű vádlottjai alacsony intellektusúak, lazább fékrendszerrel és alkalmazkodási nehézséggel küzdenek. A harmadrendű vádlott enyhén értelmi fogyatékos, ez megkönnyíthette a bűncselekmény elkövetését.

Az ügyész felidézte a történteket. Az első két rendű vádlott, M.S. és Ó. Zs. egymástól függetlenül tippet kapott, hogy érdemes betörni a sértetthez, mert sok pénzt tart otthon. Úgy döntöttek, magukkal viszik a harmadrendű vádlott M. M.-et is.

Tavaly szeptember 15-én határoztak úgy, hogy végrehajtják a betörést és 23 órakor találkoznak a göncruszkai focipályánál. Itt megbeszélték a feladatokat: ketten kutatnak, a harmadrendű vádlott pedig figyelni fog. Azt is megvitatták, ha a sértett fölébred, akkor bántalmazzák, ha kell, meg is ölik, hogy ne ismerje föl őket. Másnap hajnal kettőkor értek a házhoz, ahol a bejárati ajtó zárva volt, ezt bicskával nyitották ki, de pár percbe beletelt.

A házba mindhárman bementek, a harmadrendű vádlott az előszobában maradt figyelni, a másik kettő kutatott. Először a kisszobába mentek, ahol a sértett aludt. Ó. S egy másik szobában arany fülbevalót talált, míg M. S. a kisszobában maradt, de rálépett egy flakonra, a zajra pedig fölébredt a sértett. Ekkor Ó.S. is visszatért és M. M. is az ajtóhoz ment.

Az asszony megkérdezte, mit keresnek ott, majd az ágy mellett fölállva azt mondta, följelenti őket. Erre M. S. ököllel arcon ütötte, az összegörnyedő, majd felegyenesedő asszonyt ismét megütötte, amitől ő a földre esett. Itt tovább bántalmazta, legalább nyolcszor ütötte meg a fején és mellkasán. Ezután a nő már csak feküdt és hörgött. A cselekményt végignézte a másik két vádlott is. Az asszonytól elvették fülbevalóját és nyakláncát, majd találtak még egy pár arany fülbevalót és gyűrűt, s elvitték kisméretű televízióját is.

A cselekményre 16-án este derült fény, miután a sértett fia nem érte el anyját, ezért megkérte a szomszédot és anyja gondozóját, hogy nézzék meg, mi van vele. Ők a házba bemenve megtalálták az idős asszonyt, értesítették a rendőröket. A mentők a nőt kórházba vitték, ahol szeptember 21-én elhunyt. Az idegenkezű bántalmazás következtében vérzéses zúzódások keletkeztek rajta, halálát jobb oldali roncsoló agyvérzés, agyzúzódás, s az ebből fakadó légzési elégtelenség okozta. Oki összefüggés véleményezhető a bántalmazás és a halál között, hiszen a megvert, magatehetetlen sértettnél extrém magas vérnyomás lépett föl, ami agyvérzéshez és halálához vezetett. Az első rendű vádlottal szemben tettesként, a másik kettővel szemben bűnsegédként nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség

Az első rendű vádlott a tárgyaláson azt mondta, nem volt benne az ügyben, ott sem volt a cselekménynél. Ha bement volna a házba és bántalmazta volna az asszonyt, megtalálták volna az ujjlenyomatát, de nincs ilyen a házban sehol. Ha a másik két vádlott, vagy más el is követte a cselekményt, mondják meg ki volt, ne ő szenvedjen.

A másodrendű vádlott azt állította, ő nem látta, hogy ütik az asszonyt, aki el is esett, amikor beszaladt, ott feküdt a földön és az oldalára fordította. Elszaladt minden nélkül. Sajnálja, nagyon megbánta a cselekményt. Mint mondta, többször is besurrant már, hatszor elítélték. Sokszor otthon is voltak a háziak, amikor besurrant, de ő soha nem ütötte meg őket. Fogta a vagyonukat, ha nem sikerült, akkor elszaladt minden nélkül. Erőszakos bűncselekménye sosem volt.

A harmadrendű vádlott azt mondta, hogy a nénit ő nem is látta, hogy otthon van, mert ő kint volt a kapuban.

ÉM

