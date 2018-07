Egyik legkedveltebb gyümölcsünk az áfonya

Napjainkban az áfonya iránti kereslet folyamatosan növekszik, hiszen a gyümölcs amellett, hogy finom, egészséges is, jól illik az egészségtudatos táplálkozás alapanyagai közé. Jó tudni azonban, hogy hazánkban kevés helyen terem meg. A vásárlók megtévesztésének megakadályozása érdekében a Nébih fokozottan ellenőrzi a hazai boltokban és piacokon eladásra kínált áfonya származását.

A globális kereskedelemnek köszönhetően kibővült a boltokban vagy piacokon elérhető friss zöldségek és gyümölcsök választéka. Újabb és újabb termékek jelennek meg, majd válnak egzotikumokból az állandó kínálat részévé, mivel nemcsak a készáru jut el viszonylag gyorsan a világ másik felén lévő termelőtől a fogyasztóig, hanem a zöldség és gyümölcsfajok termesztési területei is növekednek.

Ilyen termék napjaink egyre népszerűbb bogyós gyümölcse, az áfonya is, amit néhány évtizede még csak a hegyvidékek vadgyümölcseként ismertünk, mára viszont szinte bármelyik hazai piacon kapható. Az áfonya iránti kereslet folyamatosan növekszik, hiszen a gyümölcs amellett, hogy finom, egészséges is, jól illik az egészségtudatos táplálkozás alapanyagai közé. További előnye, hogy a többi bogyós gyümölcshöz képest viszonylag jól tárolható, hűtőszekrényben akár egy hétig is eláll.

A termesztett áfonya sok tekintetben különbözik a vadon termő áfonyától: a szemek jóval nagyobbak, az alakjuk is eltérő, valamint a sötétvörös színanyag csak a héjban található meg, a gyümölcs nem festőlevű. Maga a növény is nagyobb, magasabb bokrot nevel. Az áfonya meglehetősen speciális igényű, kényes növény, a közepesen savanyú kémhatású, jó vízellátású és vízáteresztő képességű, jó levegőzöttségű, humuszban gazdag talajt kedveli.

Ilyen termőhelyek Magyarországon legfeljebb a nyugati határszélen akadnak, ezért kevés a hazai áfonyatermelő, a piacon kapható gyümölcs legnagyobb része importból származik. A Nébih tapasztalatai szerint sok helyen ki sem írják az áfonya származását vagy rosszabb esetben hazai áfonyaként hirdetik. Emiatt a Nébih folyamatosan ellenőrzi az üzletek és a piacok termékkínálatát.

A szakemberek az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a gyümölcs származásának vizsgálatára, és amennyiben hamisítást tapasztalnak, a szabályszegő kereskedővel szemben hatósági eljárást indítanak.

