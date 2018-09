Egyházunk a külvilágért

Októbertől megújul és kibővül a Tirekifi Ifjúsági Centruma, amely hármas jelszavával „megtalálni, megerősíteni és megbízni” keresi a fiatalokat ifjúságsegítő és missziós munkája során az egész Tiszáninneni Református Egyházkerületben, tudtuk meg ifj. Csomós József református lelkésztől és ifjúsági referenstől.

Hamar kinőtte magát

– Jövőre lesz tízéves az Ifjúsági Misszió, és amikor ez az egész elindult, egy nagyobb átfogó gondolkodás volt egyházkerületünkben az ifjúságsegítésről. Több olyan, főleg közoktatási intézmény került a látókörünkbe, amelyeket éppen akkor vettünk át és érzékeltük, hogy van lehetőség a misszióra és érdemes lenne az ifjúsággal való foglalkozást sokkal átfogóbb módon szervezni, hiszen az egyház nem elsősorban önmagáért, hanem a külvilágért létezik. Vallástanárként dolgoztam a Lévayban és ott kértek meg, hogy legyek az egyházkerület ifjúsági referense és kezdjük el ezt a munkát felépíteni és szervezni ketten az akkori egyetemi lelkésszel, ami aztán kinőtte magát és ma már húszfős csapattal dolgozunk – mesélte.

– A Tirekifi neve, amely ma az Ifjúsági Centrum mögött áll, körülbelül öt éve vált széles körben ismertté. 2013-ban a rendőrséggel közösen rendezte meg ifjúságvédelmi témában a Kontrasztkiállítást a Felsővárosi Református Templom alagsorában, ahol tizenháromezer fiatal fordult meg és vett részt a felkészítő szemináriumon. Jelenleg még folynak a felújítási munkálatok, mivel a Testvér­városok útjáról a Széchenyi utcára költöztünk és október 1-jén indulunk újra. Egy olyan közösségi térré szeretnénk válni, ahová a gyerekek azért jönnek, hogy a saját programjaikat valósítsák meg. Ebből már most is működik többféle sportfoglalkozás, tréning, kreatív és főzőklub, de szeretnénk kialakítani egy kávésarkot is, ahol lehet beszélgetni és társasjátékozni – folytatta.

Önkéntesség és képzések

A múltidézés után a jelenlegi lehetőségekre is kíváncsiak voltunk.

– Mindezek mellett fut két uniós pályázatunk. Az egyikben az önkéntesség kultúráját próbáljuk népszerűsíteni és az 50 órás iskolai közösségi szolgálatnak a szervezésében vagyunk partnerek. Olyan komplex programot szeretnénk nyújtani a középiskolásoknak, amelyben nem kizárólag pályaorientációs, hanem az élet határhelyzeteire felkészítő tapasztalatokat szereznek, akár egy kórházban, vagy idős­otthonban. A másik projekt során pedig 150 fiatalt várunk, akiket két év alatt szeretnénk hozzásegíteni a nyelvvizsga és a jogosítvány megszerzéséhez és ezzel közelebb juttatni őket a munkaerőpiaci érvényesüléshez. Mindkét kezdeményezés alkalmat ad nekünk arra, hogy megtaláljuk a kapcsolódási pontot az egyházon kívüli fiatalokhoz – mutatta be Csomós József.

Küldetést bízott rájuk

A Tirekifi nemcsak direktben, hanem attitűdjével is szeretné Isten üzenetét közvetíteni.

– A mi missziós látásunk nem feltétlenül arra fókuszál, hogy megszokott módon és keretek között tanítsunk a Bibliából, habár megvan ennek is a lehetősége, mert havonta tartunk ifjúsági isten­tiszteleteket. Sokkal inkább arra koncentrálunk, hogy a szolgálatunkkal és az életünkkel átadjuk a Szentírás alapüzenetét, hogy Isten mérhetetlenül szereti az embert és Jézus minket is arra buzdít, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Ő szeretett minket. ­Összességében tehát a hármas jelmondatunkhoz hűen az a célunk, hogy megkeressük és megerősítsük a fiatalokat abban, hogy hasznos tagjai a társadalomnak, szerethetőek, fontosak. Utána pedig meg­győzzük őket, hogyha tőlünk kimennek, akkor nemcsak fizikailag, de lelkileg is vállalják fel a küldetést, amit Isten rájuk bízott. Ez alatt nemcsak konkrét missziós tevékenységet kell érteni, hanem sokkal inkább egy felnőtt és elkötelezett élethivatást – fogalmazta meg az ifjúsági referens.

Detzky Anna

Pintér Béla keresztyén könnyűzenész koncertjével indult evangelizációs hét a Tetemváron.

A református gyülekezetekben évről évre rendeznek evangelizációs alkalmakat, amelyeken keresztül jórészt azokat szeretnék megszólítani, akik még nem ismerik Istent. A Deszkatemplomban idén rendhagyó módon a zenés dicsőítés nagyobb hangsúlyt kapott a szeptember 19-től 23-ig ebből a célból „Össz­hangban Istennel” címmel rendezett istentiszteleteken. Hajdú Ferenc, a Csetényi Református Egyházközség lelkipásztora hirdette az Igét, akit a rendezvény üzenetéről kérdeztük.

Tiszta szív, lélek, elme

– Almási Ferenccel, a Miskolci-Tetemvári Református Egyházközség lelkipásztorával együtt jártunk teológiára, aztán ismét találkoztunk a Zemplénben, úgyhogy innen származik a régi ismeretség. A mostani evangelizációs héten a teljes megújuláshoz szükséges dolgokról beszéltem. Foglalkoztunk a szívünkkel, a lelkünkkel és a gondolatainknak, elménknek a megtisztításával. Mindhárom részünk tisztasága szükséges ahhoz, hogy rá tudjunk hangolódni Istenre. A református gyülekezeteink úgy állnak össze, hogy vannak benne már hitben járók és keresők. Nyilván igazán a keresőknek van szüksége evangelizálásra, a hitben járókat pedig erősíteni kell.

Most a kettőt próbáltam összehangolni és együtt megjeleníteni ebben az esetben. Ha valakiben ennek kapcsán elindult valami, akkor fontos a további jelenléte is a gyülekezetben és sokat segíthet, ha beszél erről a lelkipásztorával – hangsúlyozta a csetényi lelkész.

Modern nyelvezet és zene

Hajdú Ferencet arról kérdeztük, hogy milyen szerepe volt a zenés dicsőítésnek a héten.

– Személyesen meg vagyok győződve arról, hogy a mostani közép- és a felnövekvő fiatal generációt nem lehet azokkal az énekeinkkel megszólítani, amelyeket az 1940-es években kiadott fekete énekeskönyvünkben találunk, mert a nyelvezetét már nehezen értjük. Szükségünk van tehát másfajta énekekre, amelyek már zenei kultúrában is közelebb állnak ahhoz, ami a rádióból szól. A modernebb dicsőítő dalok között is vannak igényes és minőségi zenék, amelyek úgy fogalmazzák meg az Evangéliumot, hogy teljesen hétköznapi, érthető és nagyon gyorsan azonosulni tudunk vele – fogalmazta meg.

