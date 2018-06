Egyforma legyen-e a karikagyűrű vagy sem?

A karikagyűrű, csakúgy, mint az eljegyzési gyűrű, a mátka gyűrű vagy a kísérő gyűrű úgynevezett szerelmi gyűrű. Ezeknek anyaga korábban az ezüst volt, mert akkortájt szokás volt több udvarlótól is jegyajándékot elfogadni. Mikor azonban eljött (a mai divatos szóhasználatban) a Nagy Ő, aki már arany gyűrűt adott, onnantól a lány a magasabb rangú gyűrűjét viselte (szemben az ezüsttel), vagyis “elgyűrűzött” lány lett belőle. Az esküvőgyűrű a ma ismert karikagyűrű, amit a pár az esküvőtől viselt. Az esküvői gyűrű a házassági templomi szertartás kelléke volt, kizárólag a házas állapotot jelölte. A jegyesség idejére a bal kéz gyűrűsujján hordják az eljegyzési gyűrűt, házasságkötéskor viszont átkerül a gyűrű a jobb kéz gyűrűsujjára.

Tervezitek a nagy napot, és a gyűrűvásárlást az egyik legfontosabb teendőnek vélitek? Nem tévedtek sokat, hiszen a karikagyűrű lesz az, ami a házasságotok idejére emlékeztetőül szolgál, hogy kitartotok egymás mellett jóban, rosszban, boldogságban, gazdagságban, szegénységben, egészségben, betegségben. Egy életre szóló kapocs. Pont ezért felmerülhet a kérdés, hogy milyen gyűrűt válasszatok. Legyen hagyománytiszteletből egyforma, vagyis a férfi és női gyűrűpár ugyanabból az anyagból készüljön, ugyanolyan formával, stílusjeggyel rendelkezzen? Hagyományos arany karikagyűrűt leginkább a tradíciókat tisztelők választják. Vagy rúgjuk fel a szokásokat és vállaljuk, hogy egyediek vagyunk? Ez akár megmutatkozhat egy többszínű karikagyűrű, több mintájú karikagyűrű párban. Ebben a kérdésben megoszlanak a vélemények. A lényeg az legyen, hogy szívesen hordjátok, ha ránéztek, elöntsön benneteket az érzés, hogy tudjátok, tartoztok valakihez.

Előfordul esetenként, hogy a pár tagjai különböző gyűrűkbe szeretnek bele. Ilyenkor aggódva pisloghatnak össze, hogy ez most probléma-e, vagy megoldjuk. A különböző stílusjegyű gyűrűket is lehet egységessé tenni, apróbb rafinériákkal, visszatérő elemekkel, melyek összhangot eredményeznek a két ékszer között. Lehet például egy motívum, ami mindkét gyűrűn megegyezik például: szív, levélminta. A kezdeti nehézséget, hogy milyen gyűrűt szeretnétek át is lehet hidalni. Ilyenkor szakemberhez kell fordulni, akivel átbeszélhetitek, melyikőtök mit szeretne. Ha ennyire sem egyező az ízlésetek, akkor lehet a belsejébe gravíroztatni például az esküvő dátumát. Ez esetben csak ti tudjátok a titkot, hiszen a gyűrűt ti viselitek, de kétségkívül egyedi megoldás.

A párok többsége azonban még hagyománytisztelő ebből a szempontból, úgy vélik, hogy az egységes karikagyűrű az összetartozás, összefonódás jelképe, és nem fér bele ebbe a világképbe, hogy a pár férfi és női tagjának más mintájú és színű karikagyűrűt viseljen. Bárhogy is döntsetek, mindenképpen az alapján válasszatok karikagyűrűt, hogy ránézve mindig a szeretett személy jusson eszetekbe.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA