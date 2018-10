Egyévesek lettek a miskolci hármas ikrek

Szeptemberben múlt egy éve, hogy a Surányi családba egyszerre három kisfiú érkezett. Milán 1830 grammal, Dávid 1480-nal, Márk pedig 1440-nel. Picik voltak, de szerencsére egészségesek. Azóta nagyot nőttek, szépen fejlődnek, és már próbálgatják az első szavakat. Örömmel játszanak a kisszoba szőnyegén. Néha azért van egy kis civakodás, hajhúzás és visítás, de igazából ez nem számít rendkívülinek. Szerencsére Milánt nem lehet kihozni a béketűréséből. Ha a testvérei elvesznek tőle valamit, akkor keres magának másik játékot. Dávid és Márk viszont rájött, hogy ha nem akarják odaadni valamelyik játékukat, akkor be lehet vele iszkolni a kiságy alá. Ebből aztán vidám bújócska kerekedik.

A napokban látogattuk meg a családot, és a kisfiúk olyan kedves mosollyal fogadtak bennünket, és olyan békésen tűrték a fotózást, hogy valósággal elolvadtunk tőlük.

Édesanyjuk, Szilágyi Laura pedig csak mesélt és mesélt, hogy mekkora kaland három csöppséget nevelni.

Ez a természetes

„Gyakran kérdezik tőlünk, hogy milyen hármas ikrek szüleinek lenni, de erre mi azt szoktuk válaszolni, hogy mivel mi nem tudjuk, milyen az, ha csak egy gyerekünk van, nekünk ez a természetes. Az ember megedződik a feladathoz – mondja az édesanya. – Muszáj megoldani minden problémát, és kitalálni praktikus dolgokat, amik eszünkbe sem jutnának, ha csak egy gyerekünk lenne. Például, amíg kicsik voltak, kitámasztottuk nekik a cumisüveget, így egyszerre ettek mind a hárman. Amikor már ülni tudtak, egyszerre fürdettük meg őket a nagy kádban. De sorolhatnám még” – mondta az édesanya.

Kiderül, az alvás sem egyszerű három kisgyerekkel. Milán a legmozgékonyabb és őt már csak egyszer nyomja el az álom egy nap. Márk és Dávid viszont kétszer is szundít egy jót. Mire ők ketten felébrednek, Milán fárad el. Az éjszakák az utóbbi két hétben lettek hangosabbak. A fogzás és egy kis hasfájás miatt. Ha az egyik gyerek felébred, akkor ébreszti a többieket, úgyhogy Laura 4-5 óránál többet nemigen tud aludni egyhuzamban.

Játékidőben viszont nagyon jól elvan a három kislegény. Együtt játszanak. Milán a legérdeklődőbb és legtanulékonyabb, de a legtürelmetlenebb is. Dávid alapos, minden játékot tüzetesen megtapogat, megvizsgál. Márk pedig a csendes megfigyelő.

Vau-vau

„Egymástól sokat tanulnak. Már tudnak integetni, tapsolni és próbálgatják az első szavakat: mamamama, babababa, vau-vau, de az autó hangját is utánozzák. Nagyon szeretik a labdát, gurítják egymásnak” – sorolja Laura, hangjában büszkeséggel.

A játszótérre eljutni a második emeletről azonban igazi kihívás. Még szerencse, hogy Laurának van egy gondozónő segítője. Többször is kell fordulniuk, amíg lekerül a ház elé a két babakocsi (az egyik ikerkocsi) és a három gyerek, valamint a táska, amiben szükséges babaholmik vannak. De ha már leértek, akkor nagyon jól érzik magukat a csöppségek. Nyáron sokat hintáztak és csúszdáztak, vagy a pléden és a fűben mászkáltak. Máskor együtt mennek vásárolni, szerencsére találni olyan üzleteket is, amelyekbe befér az ikerkocsi. És túl vannak életük első nyaralásán, egy kétnapos hajdúszoboszlói pancsolós szülinapon. „Rendkívüli érzés 3 kisgyerek édesanyjának lenni. Sok feladattal jár, de nagy boldogsággal is. Ez az év egykettőre elröppent” – mondja Laura.

Hegyi Erika

Jó lenne egy saját otthon

Az édesanya kéri, írjuk meg, hogy nagyon köszöni a tiszaújvárosi Margó néninek a sok segítséget, aki azóta támogatja őket, amióta az Északban megjelent az első riport a kicsikről. Hálásak dr. Orosz Imre házi gyermekorvosnak, aki segítőkész és lelkiismeretes orvos. Laura a kívánságát is elárulja: nagyon szeretnének a mostani albérletükből családi házba költözni, mert el sem tudja képzelni, hogy fog a 3 kicsi például egyszerre biciklizni. A családi ház udvarán viszont nyugodtan kerekezhetnének. Csak hát az anyagiak… Jelenleg csak vágyálom a nagy álom.

