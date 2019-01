Egyetlen év alatt 1662 tűzeset a megyénkben

A fűtési időszak kezdetével a lakástüzek száma is megugrott. Szinte mindennap hallunk egy-egy tűzesetről, és sajnos ezek nem egyszer tragédiához vezetnek. A napokban Mérán gyulladt ki egy családi ház, itt egy férfi vesztette életét. Előtte pedig egy négygyermekes édesanya maradt fedél nélkül Monokon, szintén lakástűz miatt. De még hosszasan sorolhatnánk a lángra kapott tetőgerendákat, kéménytüzeket, égő lakásberendezéseket. Az adatok rémisztőek. Csak 2018-ban 1662 tűzesethez riasztották megyénkben a tűzoltókat, ezek közül 431 volt lakástűz, 156 pedig kéménytűz.

De mi az oka a rengeteg lakástűznek, kérdeztük Hudák Andrea tűzoltó alezredes, hivatalvezetőt. Elöljáróban elmondta: a katasztrófavédelem minden fűtési szezon elején kiad egy részletes tudnivalót a fűtési berendezések helyes használatáról, de sajnos ezeket nem mindenki tartja be.

Hulladékot égetnek

Mint fogalmazott, a legfontosabb talán, hogy fűtőkészülékét mindenki rendeltetésszerűen használja, annak kivitelezése legyen szabályos, és a rendszeres műszaki felülvizsgálatot se halasszuk el!

A legtöbb problémát az okozza, hogy az emberek tűzifa hiányában hulladékot vagy más, nem előírás szerinti anyagot égetnek el kályhájukban. Ilyenkor nagy eséllyel rakódnak le káros anyagok az égéstermék-elvezető rendszerben, az elzáródott kéményből pedig a káros anyagok visszaáramolhatnak.

– A tűzre dobott háztartási hulladék azon túl, hogy nagymértékben szennyezi a környezetet és károsítja az egészséget, könnyen életveszélyes állapotot idézhet elő otthonunkban. Környezetünk és egészségünk védelme, valamint a biztonságos fűtés érdekében fontos, hogy csak a tüzelőberendezésünkhöz használható tüzelőanyagokkal fűtsünk, a kéményeket pedig szakemberrel ellenőriztessük és tisztíttassuk. Ezek elmulasztása kéménytűzhöz vezethet – hívta fel a figyelmet Hudák Andrea.

Hangsúlyozta: a tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot tartsunk, hogy az ne jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbilinccsel a falhoz rögzítve, hogy ne tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről! Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé olyan, fémből készült parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs ne juthasson az éghető padozatra. Hiszen ebből is könnyen keletkezhet lakástűz.

Ha olajjal tüzelünk

Veszélyesek lehetnek az olajjal üzemelő fűtőberendezések is, hívta fel a figyelmet a szakember. Ezek közelében ne tároljunk fűtőanyagot, amit egyébként csak a kihűlt fűtőberendezésbe szabad tölteni! A tartalék folyékony tüzelőanyagot megfelelően lezárva és jól szellőztetett helyiségben kell tárolni, lehetőleg a házon kívül!

Fontos észben tartani azt is, hogy fáradt olajjal üzemeltetni a fűtőberendezést szigorúan tilos! A tüzelőberendezéseket nem szabad túlterhelni, egyszerre sok fát tenni rájuk! De nélkülözhetetlen a rendszeres szellőztetés is. Soha ne használjunk éghető folyadékot (petróleum, gázolaj, benzin) a tűz élesztésére, mert súlyos robbanás és sérülés lehet a végeredmény.

Hegyi Erika

Szereljünk fel füstjelzőt!

– A füstjelző készülék életet menthet a lakásokban – emelte ki Hudák Andrea. – Hiszen nemcsak a tűz jelenthet számunkra életveszélyt, hanem a keletkező füst és a különböző mérgező gázok is. A halálos kimenetelű szerencsétlenségek legtöbbször éjszaka következnek be, ugyanis az csak tévhit, hogy az ember álmából is felriad a tűz első jeleire. Ez sajnos ritkán van így – figyelmeztetett a szakember.

Két szoba égett Borsodnádasdon Borsodnádasd - Teljesen kiégett egy családi ház két szobája és kamrája Borsodnádasdon, a Kossuth Lajos utcában január 11-én. Az ózdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kézi szerszámokkal fékezték meg a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt. -Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasz... Tovább a cikkhez

Melléképület gyulladt ki Hejőkeresztúron Hejőkeresztúr - A tűzoltók kiérkezése előtt egy gázpalackot hoztak ki az épületből. Fa és lomok tárolására használt melléképület gyulladt ki Hejőkeresztúron, a Deák Ferenc utcában. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a lakók egy gázpalackot hoztak ki az épületből. Az egység egy ví... Tovább a cikkhez

Belobbant a gáz Igriciben Igrici - A mezőcsáti és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. Gázpalackból kiáramló gáz lobbant be egy Kassa utcai melléképületben Igriciben. A födém is égett, a helyszínre riasztott mezőcsáti és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Az... Tovább a cikkhez

Családi ház padlástere égett Miskolcon Miskolc - A megyeszékhely tűzoltói gyorsan eloltották a tüzet, melyben senki sem sérült meg. Tűz ütött ki egy családi ház padlásterében Miskolcon, a Balassa utcában. A helyszínre a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik egy vízsugárral eloltották a lángokat, majd megkezdték az épület... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA