Egyetemi családi nap a közösségépítés jegyében Miskolcon

Megindító családi napot tartottak szombaton a Miskolci Egyetemen a tanév indításaként, és egyben rendhagyó és hagyományteremtő céllal. A menza előtti füves terülten tartott rendezvényre az egyetem dolgozóit várták családtagjaikkal, gyermekeikkel, akiket dr. Torna András rektor arra biztatott, hogy vállaljanak minél több gyermeket. Újból létrehozták a vöröskeresztes alapszervezetet is az egyetem, az FDSZ, és az egyetemi orvosi rendelő összefogásában.

© Fotó: Kozma István

Egyben köszöntötték dr. Perényi Valériát az egyetem nyugalmazott üzemorvosát, az Egyetemi Vöröskereszt Alapszervezet egykori elnökét 90. születésnapja alkalmából.

Programok egész nap

Az eseményre az összes egyetemi dolgozó, nyugdíjas dolgozó hivatalos volt a családtagokkal együtt, az esemény célja a tanévindítás megünneplése és a közösségformálás volt az országosan meghirdetett Családok Éve szellemiségében. A rendezvényen mindenki, így az egyetem vezetése is laza, sportos öltözékben jelent meg, a megnyitó is inkább barátságos beszélgetés volt, mint protokoll esemény, az egész rendezvény nagyon családiasan telt. dr. Torma András rektor reményét fejezte ki, hogy a gyermekek “odaszoknak az egyetemre”, dr. Deák Csaba kancellár pedig elárulta, hogy mindig is irigyelte azokat a cégeket, ahol családi napot rendeztek, most büszke rá, hogy az egyetemen is elindul a rendezvény. Dr. Horváth Zita, az EMMI helyettes államtitkára pedig a közösséget dicsérte a Miskolci Egyetemen, amely véleménye szerint éppen olyan fontos, mint az oktatás színvonala a hallgatók számára.

© Fotó: Kozma István

A nap folyamán a kilátogatókat ugráló vár, aszfaltrajz verseny, kézműves foglalkozások, arcfestés, egyéni és családi ügyességi versenyek és játékok, gyereksarok, népi hangszerbemutató és kipróbálás, táncház, babaszínház, mesekuckó, felnőtt játéksarok – csocsó, asztalitenisz, sakk, stresszkezelő drámajáték, KAMA bemutató és –bajnokság, koncert, egészséges életmód programok, illetve ebéd várta, valamint a rendezvény ideje alatt a Magyar Vöröskereszt pénzadomány-gyűjtést rendezett.

HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA