Egyenletes távhődíjfizetés Miskolcon: levélben kell jelezni, ha valaki nem ezt akarja

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése április 19-i rendkívüli ülésén módosította a Miskolc területén végzett távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 39 /2017. (XII.5.) számú rendeletét. A módosítással bevezették a városban – sok más, köztük fővárosi példára alapozva az úgynevezett egyenletes díjfizetés lehetőségét.

A közgyűlésen Pfliegler Péter alpolgármester beszélt az egyenletes díjfizetés előnyeiről, amely – mint érvelt – „tervezhető, kiszámítható a fogyasztóknak és szolgáltatónak egyaránt…” Megtudhattuk mondandójából, hogy az egyenletes díjfizetés más városokban, például Budapesten már sikeresen vizsgázott.

„A kiugró téli díjak elmaradnak, az egyenletes kifizetések alapján jobban tervezhető a családi költségvetés – magyarázta Pfliegler Péter.

Ha másként nem rendeli…

A rendeletmódosítás tehát alaplehetőségként kínálja a díjfizetők számára, hogy úgynevezett egyenletes díjfizetéssel fizessék meg a távhőszolgáltatási fűtési hődíjat, vagyis a gáz- és áramszámlákhoz hasonlóan időarányosan tervezett 11 egyenlő értékű részszámlán fizessék a távhő fűtési hődíját. Majd a 12. elszámoló számlán az éves fogyasztásuk alapján rendezzék a különbözetet. A rendelet előírja, hogy – ha a díjfizető másként nem rendelkezik a szolgáltatónál – a távhőszolgáltató egyenletes díjfizetéssel számlázzon.

Csak a fűtési díjra vonatkozik

„Az egyenletes díjfizetés előnye, hogy tervezhetőbbé teszi a családok költségvetését, és a téli hónapokban sem kell többé kiugróan magas költségekkel számolni, így a távfűtési díjfizetés egész évben biztonságos, kiszámítható és tervezhető” – ismételte meg a legfontosabb érveket Nyíri László, a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: „Az alapdíj és a használati meleg víz fizetése továbbra is változatlan, csak a fűtési hődíjé változik.”

A szolgáltató az előző fűtési idény azonos időszakában felhasznált fűtési hőmennyiség alapján számítja ki a 11 darab részszámlában szereplő fűtési hőmennyiség díját. A 12., úgynevezett elszámoló számlában az addig kibocsátott 11 részszámla és a tényleges fogyasztás közötti különbséget kell kifizetni. Ha kevesebb a felhasznált fűtési hőmennyiség, akkor a túlfizetés visszajár.

Meg kellett érkezni a levélnek

A díjfizetők választhatják a havi elszámolás szerinti számlázást vagy költségmegosztás esetén a fűtési időszakban történő havi részszámlázást is. Április 25-éig – azaz a mai napig minden díjfizető részletes, írásos tájékoztatást kap. Az abban lévő nyilatkozatot csak akkor kell kitöltetni és május 15-ig megküldeni a MIHŐ Kft.-nek, ha a díjfizető nem az egyenletes díjfizetést kéri. Amennyiben nem érkezik ilyen levél a fogyasztótól, automatikusan az egyenletes díjfizetők közé sorolják be.

Pró és kontra

A jó szándék érzékelhető az egyenletes díjfizetés bevezetésével, de azért akadnak jócskán kétkedők is.

Magát megnevezni nem akaró avasi olvasónk arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő télen ugyan valóban kevesebbet kell majd fizetni a fűtésért, ha az egyenletes díjfizetést választja, de most nyár következik, amikor meg rögtön többet. Ő már betáblázta a nyári családi büdzsét, és kalkulált a kisebb fűtési számlával. Még nem tudja, beleegyezik-e az egyenletes fizetésbe.

Találtunk sok olyan olvasót is, aki örömmel fogadta az egyenletes díjfizetést, mert inkább most fizet majd többet, hogy télen aztán alacsonyabb legyen a távhőszámla. Abban is reménykedik, hogy majd az elszámoló számla révén még vissza is kap valamennyit.

