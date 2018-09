Egyedülálló Katlan-évad Tokajban

– Ha egy szóval jellemezném, akkor egyedülálló. Azért egyedülálló, mert hiszem, hogy a térség legszínesebb, és legélvezetesebb minőségi kulturális programsorozatát kínáltuk a kultúrát szívesen fogyasztó embereknek, családoknak – mondta lapunknak az idei szezonról dr. Fintor Gábor, a Fesztiválkatlan Kft. ügyvezető igazgatója.

Huszonnégy olyan előadást szerveztek az idén, amely tartalmas kikapcsolódást nyújtott, a legváltozatosabb formában a családoknak, hiszen volt itt operett, opera, musical, koncert, humorest, kamara-előadás és tudományos-beszélgetős előadás is.

– Világsztárokat is láthatott a közönség egy olyan helyen, ami ritkaságnak számít az országban. A Fesztiválkatlan Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri színháza, mely a Bodrog folyó közelségével, a megvilágított sziklafalakkal egyedi atmoszférát, gyönyörű látványvilágot teremt. A minőségi kultúrán kívül a gasztronómiát is igyekeztünk bemutatni a kiváló tokaji borok és a „vacsorahajó” által. Így azt gondolom, összességében megfeleltünk szlogenünknek: „Ahol a minőség, a kultúra, és a gasztronómia találkozik” – tette hozzá az ügyvezető.

Három helyszínen

A Fesztiválkatlan több mint húsz programját három tokaji helyszínen élvezhették a nézők, hiszen a nagyszínpad és a teátrum mellett a Paulay Ede Színház is része volt a programkínálatnak. Az évadban pedig olyan produkciókat hoztak Tokajba, mint a közkívánatra újra a városban zenélő és ezzel Magyarországon egyedülálló produkciót nyújtó Havasi Balázs zongorakoncertje. De sok érdeklődőt vonzott az Experidance Hamupipőke meséjét feldolgozó Cinderella táncos musicalje, az argentin származású világszerte ismert operaénekes, José Cura vagy éppen a Monte Cristo Grófja és Bródy János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes koncertje is, ami egyben az évad záróeseménye is volt. A Teátrumban és a Paulay Ede Színházban pedig Eszenyi Enikő sanzonestjét, Sebestyén Balázs interaktív előadását, Fábry Sándor humorbonbonjait vagy Tóth Vera koncertjét hallhatták az érdeklődők.

– Három éve folyamatosan emelkedik a nézőszámunk, ami mostanra meghaladja a 35 ezer látogatót. Kíváncsiak vagyunk Nézőink véleményére, így kérdőíves módszerrel végeztünk kutatásokat. Ebből az tűnik ki, hogy jó néhány eseményünkkel tulajdonképpen az egész ország érdeklődését felkeltettük, hisz Pest megyéből, és a Dunántúlról is rendszeres látogatóink voltak programjainkon. Ugyanakkor Szlovákiából és Lengyelországból is jöttek érdeklődők. A legtöbben Nyíregyházáról és Miskolcról érkeztek, valamint azt is megállapíthatjuk, hogy a Fesztiválkatlan eseményei minden korosztály számára biztosítottak szórakozási lehetőséget, ami mindig lényeges szempont a műsorstruktúra összeállításánál – tette hozzá

Dr. Fintor Gábor azt is elmesélte, hogy a fellépő művészek visszajelzései is egyértelműen kedvezőek. Szomor György, a Monte Cristo Grófja című darab rendezője és főszereplője például azt mondta, hogy elképesztő az az atmoszféra, ami körbeveszi a Katlant, Havasi Balázs zongoraművész pedig a világszínvonalú teátrumokkal együtt emlegette és az egyik legszebb helyszínként tartja számon.

Folytatás lesz télen is

A Bródy-koncerttel csak a nyári szezon ért véget. A Fesztiválkatlan Kft. szervezi – a tavalyi évhez hasonlóan – a Paulay Ede Színház bérletes előadásait is. A repertoárban pedig operett, krimi és vígjáték is szerepel, novemberben, decemberben és januárban sokak mellett Straub Dezső és Esztergályos Cecília is a tokaji deszkákon vendégszerepel. A részletes programot a fesztiválkatlan honlapján láthatják az érdeklődők.

