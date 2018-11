Egyedülálló fürdő épül Miskolctapolcán

Az új létesítmény egyedülálló kínálata lesz a magyarországi turizmusnak – hangsúlyozta a szerkesztőségünknek küldött közleményében dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere.

A fürdőkomplexumban 8 beltéri és 2 kültéri medencét álmodtak meg a tervezők. A különböző életkori igényeknek megfelelő szolgáltatásokat épületenként rendezi, így a gyermekvilág mellett lesz benne a tizenéves korosztályt kiszolgáló önálló egység, de az idősebbek, a pihenni, vagy gyógyulni vágyók számára is külön térségeket biztosít. A fürdő szinte minden szolgáltatása négy évszakos, ami 70-100 új munkahelyet, és évi 280 ezer új látogatót jelent majd Miskolcnak és a miskolctapolcai városrésznek. A vizet elsődlegesen a Barlangfürdő vágataiban található termálforrás biztosítja majd.

A Modern Városok Program keretén belül 12,7 milliárd forintot biztosít a kormány a beruházásra három ütemben (ebből 300 milliót már korábban, 2016-ban megkapott a város): az idei évben 750 millió, 2019-ben 5 milliárd, 2020-ban pedig 6 milliárd 650 millió forintot.

A közleményből az is kiderül, hogy több mint 600 millió forintból megújul a Barlangfürdő melletti, sétányokkal tarkított őspark is a csónakázótóval együtt. Ezzel párhuzamosan az idevezető utak mindegyikét korszerűsíti az önkormányzat, és kerékpárút is épül.

