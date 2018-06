Egyedülálló egészségfejlesztő program a segélyszervezetnél

Újabb mérföldkőhöz érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet 2016 elején indított egészségfejlesztő programja. A Roche Magyarország Kft. által támogatott egyedülálló projekt keretében a segélyszervezet családokat és gyermekeket segítő központjai sorra bővülnek az egészség megőrzését segítő beruházásokkal, berendezésekkel. Cél, hogy a karitatív szervezet intézményeiben élő, illetve oda járó nehéz sorsú családok is esélyt kaphassanak az egészséges életmód tanulására, gyakorlására.

Jó a kapcsolat

Az egészségfejlesztő program harmadik lépésként, Szolnok és Miskolc után, most a Segélyszervezet szendrői Biztos Kezdet Gyermekházában szerveznek egészségnapot a rendszeresen odajáró kisgyermekes családoknak. A rendezvény keretében átadták az intézménybe járó gyermekek és szüleik számára ingyenesen használható sószobát. Tomorszki István szendrői polgármester köszöntője illetve köszönetmondása után Irma Veberic, a Roche Magyarország Kft. vezérigazgatója és Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális és fejlesztési igazgatója bemutatták a szervezet egészségfejlesztési programját, majd bekapcsolódtak a gyermekeknek szervezett játékos foglalkozásokba, végül átadták a vállalat gyermekek számára készített ajándékcsomagjait.

– Azok a szülők, akik segítségre szorulnak a gyermekük nevelése, ellátása kapcsán itt segítségre találnak folyamatosan, amellett, hogy nem csak azokkal a gyerekekkel foglalkoznak, akik rendszeresen idejárnak, hanem szerves részei a város életének. A családok támogatásában mindig számíthatunk a szervezetre, nagyon jó a kapcsolatunk – jelentette ki Tomorszki István szendrői polgármester.

Már a kezdetektől

– A Roche úttörő szerepet játszik a betegek gyógyulását célzó, innovatív gyógyszeripari és diagnosztikai vállalatok sorában. 1896-os megalakulása óta a Roche folyamatosan azért dolgozik, hogy megtalálja a legjobb lehetőséget a betegségek megelőzésére, diagnózisára és kezelésére, és fenntartható módon szolgálja a társadalmat– mondta Irma Veberic, a Roche Magyarország vezérigazgatója.

– Azért hoztuk létre ezt a gyerekházat, hogy minél hamarabb kapcsolatba kerülhessünk a családokkal, a gyerekekkel, így már a várandós kismamák is jöhetnek hozzánk, mi pedig igyekszünk segíteni, hogy a baba érkezése pozitívum legyen a családban. A szegény körülmények között élőknél fontos az egészségmegőrzés kérdése is, ebben is segít a most kialakított sószoba – magyarázta Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális és fejlesztési igazgatója.

– Fontos megjegyezni, hogy itt együtt tanulunk, kertművelést, ehhez vetőmagokat is adunk a számukra. Vagy például főzni, amire bizony szükség van, mert vannak olyan édesanyák, akiket nem volt aki megtanítsa főzni. Vannak, akik állami gondozásban nevelkedtek, ott az alapoktól kell elkezdenünk a a gyermeknevelés, gondoskodás, felelősségvállalás kérdését. Van, ahol nincs az életkornak megfelelő játék, ingerszegény a környezet a gyerek számára ilyen helyzetben is segítünk. Illetve nagyon jó a gyógyúszás szolgáltatás, amely például mozgáskoordinációs esetekben, vagy beszédproblémáknál is nagyon jó eredményeket tudunk elérni – tette hozzá.

Az egészségprogram bemutatása után a vendégek bekapcsolódtak a gyermekeknek szervezett játékos foglalkozásokba, végül átadták a vállalat által a családok számára készített ajándékcsomagokat.

