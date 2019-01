Egy zsidó kislány megmentéséről szóló kötet nyerte el a Costa Könyvdíj nagydíját

Bart van Es oxfordi professzor The Cut Out Girl című művének főhőse egy fiatal zsidó lány, akit a szerző nagyszülei bújtattak a második világháború alatt. Bart van Es a könyvben felidézi, hogy a holland kislányt kilencévesen fogadták be a nagyszülei még az előtt, hogy a gyerek szüleit Auschwitzba hurcolták volna – írja a BBC News.

Az egykori kislány, Lien de Jong, aki ma már a nyolcvanas évei közepén jár, személyesen is részt vett a keddi londoni díjátadó ceremónián. Bart van Es a Costa Év Könyve elismeréssel 30 ezer fontos (10,8 millió forintos) pénzdíjat is nyert.

A nagydíjat odaítélő zsűri elnöke, Sophie Raworth, a BBC News újságírója a regényt “szenzációs és izgalmas” műnek, “az év rejtett gyöngyszemének” nevezte.

Az év könyvét a Costa Könyvdíj öt kategóriájának győztesei közül választják ki. A The Cut Out Girl az életrajzi mezőny díjazottja volt.

A legjobb regénynek járó díjat a 27 éves ír Sally Rooney kapta Normal People című könyvéért. A legjobb elsőkönyves szerző Stuart Turton lett The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle című sci-fi thrillerével. Költészet kategóriában JO Morgan Assurances című verseskötetével győzött. A legjobb gyermekkönyv díját pedig Hilary McKay vehette át The Skylarks’ War című írásáért.

A Costa Könyvdíj nagydíját tavaly posztumusz Helen Dunmore-nak ítélték oda Inside the Wave című utolsó versgyűjteményéért.

-MTI-

