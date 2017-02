A rendőrök meg is találták a hívatlan vendéget a padláson, a kémény mögött megbújva. A tetten ért férfi többek között elmondta, hogy nem először járt már az általa feltört házban, ahonnan faanyagokat és különféle ruhaneműket vitt el korábban és most is ezekért jött.

A Mezőcsáti Rendőrőrs lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a 41 éves R. Attila ellen.

ÉM

