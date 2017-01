Egy új medence épül, a régi 50-es megújul Selyemréten

A sportolni vágyó fiataloknak – például vízilabdásoknak – is lesz helyük, illetve a szabadidős fürdőzésre is alkalmas lesz a kibővített Selyemréti Strandfürdő – ez még júniusban hangzott el a városvezetés részéről azon a testületi ülésen, ahol az intézmény bővítését is tárgyalták a képviselők.

Miskolcon egyre több fiatal érdeklődik az úszás és a vízilabda iránt.

Bachner András

Bontással kezdtek

Azóta eltelt több mint fél év, és a munka elkezdődött, a beruházás 2018 nyarára készülhet el. Legalábbis ezt olvashatjuk a Miskolc Holding Zrt. közleményében.

„A Miskolci Vízilabda Club a Magyar Vízilabda Szövetség által elfogadott sportfejlesztési programmal rendelkezik az utánpótlás-neveléssel és a Selyemréti Strandfürdő infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatban. A fejlesztés során felújítják a jelenlegi 50 méteres úszómedencét, továbbá egy új medence is épül, amely az utánpótláscsapatok versenyeztetését és felkészülését fogja szolgálni, egy új kiszolgálóépülettel együtt. A strand területe így kiegészül a Baross Gábor utcai területtel, ahol jelenleg a bontás zajlik, de már csak napokig, a törmelékek elszállítása pedig január végéig befejeződik. A fejlesztés várhatóan 2018 nyarára valósulhat meg” – írják.

A fejlesztés mit jelent majd a sportklub számára, mennyiben segíti az utánpótlás-nevelést? – erről kérdeztük Bachner Andrást, a Miskolci Vízilabda Club szakmai igazgatóját. „Miskolcon egyre több fiatal érdeklődik az úszás és a vízilabda iránt, nem beszélve arról, hogy a város elindította azt a programot, amelynek célja, hogy minden miskolci gyermek tanuljon meg úszni. Ezekre jelenleg a Kemény Dénes Sportuszodában van lehetőség, éppen ezért ez az intézmény leterhelt” – válaszolta. A szakmai igazgató hozzátette, éppen ezért szükséges, fontos a vízfelület növelése, a Selyemréti Strandfürdő fejlesztése.

Mobiltető

Kiemelte azt is, hogy részben a társasági adókedvezményből fedezhető a beruházás, részben pedig önerő is szükséges hozzá.

„Egy 33-szor 22 méteres egyedi tervezésű medence épül majd, de ezen túl az 50 méteres medence is megújul, modernizálódik, és mindkettő mobiltetőt is kap, így télen is alkalmas lesz sportolásra” – sorolta a szakmai igazgató.

ÉM-NSZR

