Egy sörözőben szemelték ki a „bőkezű” áldozatot Mezőcsáton

A két férfi egy sörözőben szemelte ki áldozatát, aki az este folyamán több vendéget is meghívott, többek között a két gyanúsítottat is, és velük hosszasan beszélgetett és ivott. Ebből nyilvánvalóvá vált számukra, hogy a sértettnél nagyobb összegű készpénz lehet.

Követték…

Amikor a férfi távozott, követni kezdték, hogy elvegyék értékeit. Leszólították és egyikük ököllel megütötte. A férfi a földre esett, ők pedig tovább ütötték, rúgták. Elvették a pénztárcáját a nála levő 30 ezer forinttal, mobiltelefonját és iratait. A rendőrség a gyanúsítottak lakóhelyén megtalálta az elvett dolgokat.

Bűnösségük megállapítása esetén az egyik férfi esetében 2 évtől 11 évig, míg testvére esetében 15 évig terjedő szabadságvesztés büntetés szabható ki, ezért reálisan fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

A lehetséges tanúk és maga a sértett is közvetlen lakókörnyezetükben élnek, így az is feltehető, hogy amennyiben szabadlábon védekeznek, megnehezítenék az eljárás lefolytatását. Megalapozottan feltehető továbbá az is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt követne el.

A bíróság ezért február 13-ig letartóztatásukat rendelte el. A döntés ellen a gyanúsítottak fellebbeztek.

