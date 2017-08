Egy nyáron egy előadás Abaújszántón

Különleges színházi előadást láthatnak az abaújszántóiak augusztus 19-én este 8 órakor a Dísztéren. A Made in Hungária című musical szereplői a városban és környékén élő fiatalok, a rendező pedig Spisák István, abaújkéri származású színész. Az Abaújszántói Amatőr Színjátszó Kör előadásáról így vallott a rendező:

– Több mint tíz éve történt, hogy a zalaegerszegi Nádasdy Kálmán Színészképző Stúdió színész növendékeként ritkán volt alkalmam hazautazni szülőfalumba. Ezek a távolságban és időben is hosszú utak alkalmat adtak arra, hogy elgondolkozzam azon, miért is csinálom ezt az egész színházasdit. Akkor, huszon­évesen a színházra nevelést tartottam a legfontosabbnak megvalósítani ebben a térségben, amit máig sem gondolok másképp. Tíz év elteltével több mint tízezer nézőt és számos külföldi vendégszereplést tudhatunk magunk mögött. A színházra nevelés jegyében, a játék öröméért és a színházi élményért kezdtem rendezni ezeket az előadásokat, viszont az évek során az általam verbuvált társulat létszáma folyamatosan bővült, a már-már törzsközönségnek számító nézők száma is egyre csak nőtt – mondta a rendező.

ÉM-HE

A társulat

Az előadásban a már jól ismert helyi szereplők mellett új, fiatal társulati tagokkal is megismerkedhetnek a tisztelt nézők, hiszen a társulat létszáma tavaly óta a duplájára (20 főre) nőtt.

A produkcióban színpadra lépnek: Czimbalmosné Váraljai Angéla, Bódis István, Burkus Lilla, Firmánszky Györk, Gyöngyössy Csenge, Juhász Vince, Üveges Máté, Porubszki Gábor, Nagy Tímea, Nagyné Tóth Tímea, Nagy András, Juhász Anikó, Nagy Eszter, Burkus Noémi, Plaszkó Eszter, Lengyel Réka. A főszerepet, a fiatal Fenyő Mikit a boldogkőváraljai származású Plaszkó Bence Ádám alakítja, aki jelenleg a budapesti Gór-Nagy Mária Színitanoda színinövendéke, valamint a Marble Mist zenekar frontembere.

