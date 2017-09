Támogatói okiratot adott át Erdőhorvátiban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter dr. Sándor Józsefnek, a Fémalk Zrt. tulajdonosának. Ennek értelmében a magyar kormány 251 millió forint vissza nem térítendő támogatást ad a cégnek kapacitásbővítésre. Az eseményen jelen volt egyebek mellett dr. Hörcsik Richárd, a térség ország­gyűlési képviselője, Demeter Ervin kormánymegbízott és Brunner Márta, a Fémalk Zrt. vezérigazgatója.

Köszönet jár mindazoknak, akik hittek ebben a vállalkozásban.” dr. Sándor József

Erdőhorvátiról szól

– Munkám egyik kiemelt területének tartom, hogy találkozzak a magyar gazdasági élet azon képviselőivel, akik sikeres vállalkozásokat működtetnek – mondta Varga Mihály szerdán az erdőhorváti átadáson a Fémalk üzemében.

– Ez egy magyar sikertörténet, amit a Fémalk képvisel a gazdaságban. Meg kell becsülnünk azokat az embereket, akik egy hátrányos helyzetű régióban fektetik be tudásukat, tőkéjüket, hogy ezzel is segítsenek a régióban élőknek. Az összesen félmilliárd forint értékű beruházás ezt a célt is szolgálja, ehhez a magyar kormány örömmel nyújt segítő kezet.

– Erdőhorváti szülötteként köszöntöm a megjelenteket – mondta dr. Sándor József tulajdonos. – Ez a mai nap elsősorban Erdőhorvátiról szól. A beruházást a saját költségvetésünkből és a kormány támogatásával tudtuk megvalósítani, amiért köszönet jár mindazoknak, akik hittek ebben a vállalkozásban és tettek érte.

Tudom, Zemplént nem az ipar fogja fellendíteni, de nekem ez a szakmám, ezt tudtam ide elhozni. Mindent megteszek azért, hogy Erdőhorváti megmaradhasson. Ezért itt jelentem be: minden olyan újszülött erdőhorváti gyermek, akinek valamelyik szülője a Fémalk dolgozója, egymillió forint támogatást fog tőlem kapni.

Az autóiparnak dolgoznak

A társaság gyökerei 1989. július 15-re nyúlnak vissza, ezzel a dátummal alapították az első Fémalk nevet viselő vállalkozást, amelynek jogutódja, több társaságiforma-váltást követően, a Fémalk Zrt. Azóta a legnagyobb tisztán magyar tulajdonú öntödévé tudott fejlődni. A Fémalk alaptevékenysége nyomásos alumínium öntvények előállítása, elsősorban az autóipar részére, valamint ezen termékek felületkezelése, megmunkálása, különféle szerelési műveletek elvégzése.

