Egy legenda nyomában Lácacsékén

Fülöp Emil, Lácacséke alpolgármestere nagy fába vágta a fejszéjét, szeretné megtalálni az egykori Csékei várat.

A Csékeyek fészke

– Az öregek sokfelé beszélték a faluban, hogy valamikor Csékén állt egy vár, de ezt mindenki úgy mesélte, mintha egy legenda volna – mondja Fülöp Emil. – Ha nem lenne kapaszkodó, akkor én is azt hittem volna, ez csak egy szép mese, de kezembe került egy vármegyei szociográfia, amelyben a történelmi Bodrogköz erődítményeit is felsorolják, és abban szerepel a Csékei vár mint olyan erődítmény, amelyet már a 15. században is megemlítettek.

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című kötetében az alábbi szerepel egyebek mellett Cséke említésekor: „Cséke, bodrogközi magyar kisközség 43 házzal és 250 lakossal, kiknek nagyobb része görög katholikus. A Csékey család ősi fészke. A Csékey családnak itt vára is volt, mely a XVI. században még fennállott. 1413-ban Csékey Kelemen az ura, 1418-ban az Agárdi és Tárkányi családot találjuk itt, de egy évvel később Cseke Györgyöt és Imreghi Andrást is. 1510-ben Dobó Zsófiát és Gerendi Lászlót iktatják a csékei vár birtokába. 1568-ban Ilosvay György és Horváth György szerepelnek birtokosokként, de az 1598-iki összeírás már Pozsgay Ferenczet és Herczeg Ferenczet említi birtokosokul.”

Nem templom, vár

Nem csak ez utal a Csékei várra Fülöp Emil szerint.

– A kezembe került egy 1800-as katonai térkép, amelyen Csékénél egy magaslati pont közelében egy templomot jeleznek, de ott soha nem volt templom – mondja Fülöp Emil. – Az a hely a lácai ravatalozóval szemben a csékei rész legmagasabb pontja, ideális hely egy vár részére. Amikor még nem történt meg a Tisza szabályozása, az a rész teljesen körül volt véve vízzel, Láca el is volt vágva Csékétől. Később kereskedelmi utak is vezettek arrafelé Perbenyik irányába. Azt nem tudjuk még, mi lett a vár sorsa, többen beszélik, kővár lehetett és annak a romjaiból építették meg a lácacsékei görögkatolikus templomot. Már felvettek a kapcsolatot dr. Ringer István régésszel, aki a Sátoraljaújhelyi vár ásatását is vezeti. Ígéretet tett arra, hogy a tavasz folyamán együtt tartunk egy helyszíni bejárást és addig ő is igyekszik utána járni a Csékei vár történetének, így ha minden jól sikerül, egy legenda valósággá válhat ismét.

ÉM-BG

VISSZA A KEZDŐOLDALRA