Egy lakásban gekkókkal, gyíkkal, békával, teknőssel

A tenyésztő házában látott minket vendégül Miskolc peremén, kertvárosi környezetben, temérdek gekkó, gyík, teknős, béka, rovarok, két boxer és egy keverék kutyus társaságában. A hüllők nemcsak külső karámokban, hanem az épületen belül is helyet kaptak saját terráriumukban, akárcsak a zsákmány­állatok és a kikelésre váró tojások. Az állattenyésztés sajátos életmód, amelyhez a legtöbb tenyésztő már gyermekkorában kedvet kap.

– Nyolc évvel ezelőtt kisfiú voltam még, elkezdtem halakat vásárolni, aztán megjelentek a hüllők. Először a leopárdgekkó, ami nagyon megtetszett, majd lett több. Kezdetben próbáltam a kisebb fajtákat beszerezni, később a nagyobbakat. Egyébként villanyszerelő a hivatalos szakmám, de ez a szenvedély szépen lassan kinőtte magát, és tenyésztés meg kereskedelem lett belőle. Ma pedig sokan megtalálnak állatvédelem kapcsán is. Nemrégen hoztam el például mocsáriteknős-tojásokat egy építkezésről. Kikeltetem, aztán mehetnek vissza a természetbe, oda, ahová tartoznak – osztotta meg velünk a házigazda.

A makibéka a legértékesebb

– Jelenleg törpe gekkóból van nálam a legtöbb, de ázsiai házi gekkót, szakállas agámát, zsírfarkú gekkót, görög teknőst, madagaszkári gekkót, hegyi agámát, új-kaledóniai vitorlásgekkót, szkinket és békafajokat is tartok. Tiltott és veszélyes állatokkal azonban nem foglalkozom. Utóbbiakra sajnos nehéz engedélyt szerezni, mert vizsgát kell hozzá tenni. A legértékesebb állatom majdnem százezer forintot ér: egy hetero albínó makibéka, amely maga csak hordozója az albínó génnek. Ez az állat nem eladó, a legolcsóbb leopárdgekkók viszont mindössze pár ezer forintba kerülnek, ami színváltozattól és gyakoriságtól függ” – folytatta a tenyésztő.

Változatos étrend

Mint megtudtuk, a hüllők tartásánál érdemes a származási helyük körülményeihez hasonló környezet megteremtésére törekedni. Fontos a megfelelő hőmérséklet, a páratartalom, a háttérnövényzet, a folyamatos tápanyagellátás és a vitaminporozást semmiképpen sem szabad elhagyni. A négy-tíz év átlagéletkorú állatokat változatos táplálékokkal jobb etetni, mert akkor tovább élnek. A rovartenyésztő cégeknél széles a paletta, bár alapvető, hogy egyetlen eleségen nevelik a tücsköt, lisztkukacot, a röpképtelen legyet és muslincát, vagy viaszmoly- és gyászbogárlárvát. Éppen ezért, aki teheti, érdemes kerti rovarokkal kiegészítenie az étrendet.

A szaporítás már a második lépés, miután a kezdő hüllőtartó beletanult az alapokba.

– A legtöbb állat fogságban szaporodóképes, bár létezik olyan, amelynek az étkeztetését és egyéb körülményeit nehéz ilyenkor megoldani. Ezenkívül figyelni kell rá, hogy némelyik fajnál érdemes több nőstényt is a hím mellé helyezni, mert csak így lehetséges csillapítani a szexuális étvágyát. Ha az adott hüllő jól érzi magát, akkor a párosodásban is aktív, és általában harminc nap múlva megjelennek a tojások. Ezeket inkubátorba helyezzük és megvárjuk, amíg kikelnek, ami hatvantól kilencven, de van úgy, hogy százhúsz napig is eltarthat – magyarázta.

Az agáma ideális tévétárs

A szakember úgy véli, nincs szabály rá, hogy ki tarthat hüllőt, és ki emlőst.

– Az egzotikus állattartás manapság fellendülőben van, és nagyjából korosztálytól független, ezért mindig azt mondom, aki szereti a természetet és szeretne magának egy darabot belőle a lakásába, az vásároljon hüllőt. Abban viszont nem foglalnék állást, hogy hüllőt, madarat vagy emlőst érdemesebb-e beszerezni, mert más-más igényeket elégítenek ki. A madarak többsége viszonylag kis helyen is tartható, és a papagájok egy része megtanul beszélni. Az emlősök inkább babusgatni való állatok, és többet kell velük foglalkozni. Talán egyedül a szakállas agáma olyan a gyíkfélék közül, hogy nem zavarja, ha simogatjuk. Sokan tévénézés közben is odafektetik maguk mellé. A hüllők általában érdekesek és változatosak, mivel gyakran jönnek be újabb és újabb fajok a köztudatba, illetve nagyobb szaktudás kell hozzájuk. Nekem visszatérő kuncsaftjaim vannak, akik már tájékozottak, mert folyamatosan tartom velük a kapcsolatot, de bármi kérdés felmerül, akár a különböző fajok terén, állok rendelkezésre a Forest Aqua Terraristic Miskolc közösségi oldalon, a Facebookon. Hosszú távú tervem pedig, hogy létrehozok egy megfizethető áron működő terrarisztikát Miskolcon vagy környékén – mondta el érdeklődésünkre Kőműves Dániel Péter.

Detzky Anna

