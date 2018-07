Egy kulcs a jobb jövőhöz Sátoraljaújhelyen

Halk mormolás, vödrök csörömpölése, a simító halk surrogása a falon a csempéknek ágyaz. A padló már egyenes, a járólapra vár. Senki sem siet, itt most nincs helye a kapkodásnak. A cél nem elsősorban az, minél hamarabb készüljön el a munka, hanem a minőség. Félidejéhez érkezett a Szerencsi Szakképzési Centrum és a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön burkolótanfolyama. A 14 fogvatartott most a gyakorlati idejét tölti, a börtön egyik alagsori folyosóját újítják fel.

– Nekem ez a kulcs a jövőmhöz – mondja Gargya Sándor. – Általában az innen kikerülők nehezen találják az utat a normál élethez, nekem, úgy érzem, ez segíteni fog, hogy ha kiszabadulok. Ez is éltet egy kicsit. Azt bevallom, amikor jelentkeztem a képzésre, azt hittem, könnyebb lesz. Az elméleti rész okozott egy kis nehézséget, a gyakorlat, az már könnyebben megy. Azt tapasztalom, ez a közös munka összehoz minket, építjük magunkat és egy kicsit egymást is, jobban telik az idő és ad egy reményt arra, ha kint leszek, meg tudom találni a helyem.

– Amiatt indítottuk be ezt az OKJ-s képzést, mert a Szerencsi Szakképzési Centrum és az újhelyi börtön egyaránt meglátta a lehetőséget ebben a képzési formában – mondja Vinkler Zsolt, a gyakorlati oktatás vezetője. – A szakképzésre egyre nagyobb szükség van, az országnak kellenek a megbízható szakemberek. Ezzel a lehetőséggel mindenki jól jár, és az sem elhanyagolható szempont, hogy a fogvatartottaknak így jobban telik az idő.

Vinkler Zsolt elmondja, a gyakorlathoz szükséges szerszámokat, anyagokat a szakképzési centrum biztosítja.

– Egy kívülálló azt hinné, ez a világ legegyszerűbb dolga. A börtönön belül azonban más szabályok, más sajátosságok érvényesülnek. Ami a hétköznapokban könnyen megoldható, az itt gyakran ütközik nehézségekbe. Egy ácsceruza meghegyezése sem egy egyszerű feladat a börtönben. A szerszámok tárolása is külön feladat, idebent elsődleges feladat a biztonság, a szigorú előírásokat mi sem tudjuk megkerülni, de nem is akarjuk. Az azonban biztos, az itt dolgozók azért kerültek ebbe a képzési formába, mert érdekelte őket, el akarják sajátítani a szakmát. Igyekvők és szorgalmasak, mert tudják, ez is köti őket a kinti világhoz – mondja a gyakorlat vezetője.

– Korábban segédmunkásként dolgoztam, hiába végeztem olyan munkákat is egy vállalkozó mellett, mint itt, akkor is csak segédmunkásként kezeltek – mondja Ramos József. – Ha jövőre végzek ezen a képzésen, akkor lesz egy szakma a kezemben, amivel el tudok majd helyezkedni. Az elméleti oktatás néha nagyon nehéz, felnőtt fejjel már nem olyan könnyű tanulni. A gyakorlati részt nagyon szeretem, néha már szórakozásként élem meg. Hidegburkolóra mindig szükség lesz, ezért nem félek a jövőmtől.

