Egy követendő jó példa a villányi borvidékről

Az Ördögkatlan Fesztivál különleges – ezt bátran kijelenthetjük. És azt is, hogy jó lenne, ha Hegyalján is lenne hozzá hasonló.

Most augusztus 1–5-ig megnézhetjük, hogy milyen lesz a tizedik – és nem tilos a mintából tanulnunk sem. 2008-ban gondolta úgy Kiss Mónika és Bérczes László, hogy barátaikkal létrehoznak Baranyában egy mezítlábas fesztivált, ahol védnöküktől, Törőcsik Maritól lopott mottóval összegyűjtik a „nem normális” embereket, azokat, akik nagyon is normálisak, csak éppen „korszerűtlen” módon a nyitottságot, kíváncsiságot, személyességet és minőséget képviselik, és akiknek értékrendjében előbbre van az emberség és a szeretet, mint a haszon. Háy János mondta a kezdetekkor: az Ördögkatlan olyan lesz, amilyenné mi tesszük.

Jó lett

Kilenc év után kimondható: az Ördögkatlan jó lett, mert – legalább öt napig – jók vagyunk – mondják a szervezők. Így lesz ez 2017. augusztus 1–5. között is.

„Sokakat visszahívunk, akik hűségesek voltak hozzánk, mert ez a tizedik a múltat is megidézi. Verdi Requiem­jével, melyet a Nemzeti Filharmonikusok adnak elő, egykori vezetőjükre, Kocsis Zoltánra emlékezünk, de emlékezünk Tamásra, Brigire, Nórára, sokakra, akiket 2008 óta elveszítettünk, és lesz Cseh Tamás–Leonard Cohen emlékkoncert is Másik Jánossal, Kiss Tibivel, Beck Zolival, Balanescuval, és persze színház, színház hátán; visszahívjuk a francia Galapiat Cirkuszt és mondani sem kell: Quimbyt és Kiscsillagot, és újra jön Both Miki az ukrán udvarral, hogy a záráskor a felnőtté vált (18 éves) Mulatsággal búcsúzzunk…”

Best of

„Egyfajta „Best of Katlan” lesz az idén, miközben készülünk új programokkal is: jön végre Krasznahorkai, lesz Lajkó–Balanescu közös est, millió családi program – és a programokon túl: találkozások, találkozások, találkozások.

Mindig úgy készülünk, ez lesz a legjobb, most is ezt szeretnénk. De tudjuk, akkor lesz a 10. a legjobb Katlan, ha olyan tud lenni, mint a legelső: ártatlan, őszinte, személyes és szeretetteljes. Rajtunk múlik, ezért nincs akadálya, hogy így legyen.

Ötnapos mulatságra hívunk hát mindenkit, aki normális és aki nem normális, és aki a szívét hozza az Ördögkatlan egyre bővülő emberséges közegébe” – írják a szervezők.

ÉM

