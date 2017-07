Egy kóstolás, és máris megváltozik a vélemény

Egykor gazdagon termett a béka Mezőnyárád környékén, került is a helyi asztalra akkoriban, sőt Egerbe is vittek belőlük.

Aztán a kecskebéka védett lett, így a békacomb is eltűnt az étlapról. Néhány évvel ezelőtt éledt újra a hagyomány, amely összekovácsolja a faluközösséget és hírnevet is szerez a településnek. A mezőnyárádiak hetedszer rendezték meg a Béka és Hal Sütő-Főző Fesztivált.

– A férjem gyerekkorában sokszor elment békászni. Megnyúzták, otthon megették, rántva – emlékezett vissza Harangozó Lászlóné, majd férje vette át a szót.

– Ezek a vietnámi békák tenyésztettek, nem vadon élők, az ízviláguk nem teljesen olyan, mint gyerekkorunkban, vagy ahogy emlékszünk rá. A patakban, a szőlők alatti vizes, pocsolyás részeken volt kecskebéka, nagyon szépen szaporodtak, éltek. Egészen más zamatuk volt, de ezt az ízesítéssel lehet kompenzálni – magyarázta Harangozó László.

Csemege, kuriózum

Kifejtette, a békacomb csemegének számító kuriózum, az ára sem olyan, hogy naponta az asztalra kerülhetne, csak ünnepnapokon. Mindenkinek azt javasolja, érdemes egyszer kipróbálnia a gasztronómiai kuriózumot.

– A fesztiválon sokan vesztették el „békaszüzességüket”, úgy jönnek ide, hogy ők aztán nem esznek. Aztán meglátják elkészítve, feldíszítve, s megváltozik a véleménye annak, akinek nincs gyökeres előítélete. A legtöbben engednek a kísértésnek – számolt be tapasztalatairól a nyárádi férfi.

A felesége is nyárádi, ő is gyerekkorában evett először rántott békacombot. Akkoriban még nem ismertek ennyi fajta békás ételt, csak mióta a fesztivált életre hívták. Azóta ők is több változatot készítenek, de megmaradtak mellette a hagyományos, rántott verziónál is.

– Most egy provance-i békacombot készítettünk, kicsit lecsósnak mondott alappal készül, tejszínnel és egészen különleges provance-i fűszerkeverékkel bolondítjuk meg és nokedlivel tálaljuk. Gyorsan elkészül, hagymát dinsztelünk, rá a paprika, békacomb, só, bors, tejszín, meg a különleges keverék, ami speciális, ősi családi recept – sorolta az étel hozzávalóit Harangozó Lászlóné, aki a fűszer titkát sajnos nem osztotta meg.

Azt elmondta, főként ilyenkor fogyasztanak békacombot, s baráti körben évente 1–2-szer otthon is készítenek rántva, csak a maguk örömére. Nem kell tőle félni, finom. Akik nem kóstolták, azt hozzák föl ellene, hogy nem nagyon szeretik az élő békát, bár ilyen alapon mást sem ennénk meg, az aranyos állatokat sem. Ki kell próbálni, megkóstolni, ha nem ízlik, az elfogadható indok.

Eleinte Zsipi Judit is idegenkedett a békás menüktől, de a család megszerette, köszönhetően a fesztiválnak. Manapság már otthoni összejöveteleken is szoktak készíteni. – Itt kóstoltam meg először, irtóztam a békáktól, rájuk nézni sem szerettem. Ma már azt nézem, hogy mekkora combja van. Meg kell kóstolni, rájöttem, hogy olyan az íze, mint a csirkéé, állaga a halé. Mindkettőt szeretem, hát miért ne egyem – tette föl a kérdést Zsipi Judit.

Elmesélte azt is, ezúttal tócs­nis békát készítettek, lángostésztába bebugyolálva. A lángost, a tócsnit ismeri, szereti mindenki, megpróbálták összehozni a békával, s nekik ízlett. A lényeg úgyis a részvétel. Az ételhez nem kell sok hozzávaló, fokhagyma, krumpli, só, bors, a lángoshoz liszt, só, élesztő, s bő olajban kell kisütni, egy-kettőre készen van.

Barta Szilárd elmondta, békát még nem kóstolt, csapatának mégis ő lett a szakácsa, először készített békás ételt, amelynek a házi tejből frissen köpült vaj adta meg a zamatát.

– Sült békacombbal neveztünk, mindenki saját kedvére fűszerezte, megforgattuk kukoricalisztben, majd a vajban kisütöttük. Vajas krumplival és vajban sült répával tálaltuk. Az interneten nézegettünk recepteket, de nagyon sok rántott combot és főtt békát találtunk, végül a fejünkben állt össze a saját elkészítési mód, s emellett döntöttünk – mesélte Barta Szilárd.

Úgy gondolja, a békához leginkább a halas fűszerezés illik, gyenge a húsa. Elkészítés előtt egyébként tejben vagy sörben is lehet áztatni, ők utóbbit választották, egy órán keresztül hagyták a lében a húst, figyelni kell rá ugyanis, hogy ne vegye át túlságosan az ízét.

Közelebb hozta őket egymáshoz

Hatodik éve jön el a Kisteleki Brekkencsek csapata Mezőnyárádra, s a borsodi község vezetői már viszonozták is a látogatást Csongrádban. Idén 40–50 fős baráti társaság érkezett Kistelekről és környékéről.

– A férjem kezdte, ő jött először 4–5 fős csapattal és el is hozták az első díjat, pedig akkor készítettek először békát. Azóta foglalkozunk vele, s mindenki szereti, főleg rántva. A comb fokhagymás tejben áll egy éjszakát, s csak kétszeres tojás-zsemlemorzsa panírba forgatjuk – mesélte el a feléjük szokásos receptet Gyulainé Edit.

A csapat egyik tagja, Oláh Krisztián szalámikészítéssel foglalkozik, s most egy sült békakolbásszal kísérletezett.

– Gondolkoztam azon, hogyan lenne ez jó, milyen fűszerekkel, hiszen nem akarom elvenni a béka különleges ízét. A hús egészen zsenge, erős fűszert nem mertem használni, borókából is csak nagyon kicsit. Fehér borsot, köményt, kis borókabogyót tettem bele és sertésbélbe töltöttük, mert nem volt roppanós juhbél – magyarázta Oláh Krisztián.

A csapat egyébként összesen hatféle békás ételt, valamint bajai, szegedi és pusztai halászlét készített. A békás fogások kicsit franciás receptek alapján születtek lettek, aki kreatív, átviheti ezeket magyarosba.

A verseny helyezettjei

Béka I.: Czetner Ádám, bundázott békacomb tócsniágyon. Béka II.: Derekas Dávid, béka, ahogy Derkó szereti. Béka III.: Sós Judit, mocsári béka.

Halfőző I.: Koncz Gábor, tiszai nyárádiasan. Halfőző II.: Szabó Róbert, korhely nyárádi. Halfőző III.: Orosz Róbert, csorba halászlé.

Halsütő I.: Széplaki-Ducsai Tünde, csőbesült harcsa. Halsütő II.: Koren Péter, harcsapogácsa nyári töksalátával. Halsütő III.: Roszkos Ádám, szellemhajó.

