Egy kislánnyal és egy denevérrel fedezhetjük fel Miskolc értékeit

Nem könnyű a költözés! Új város, új osztály, új barátok.

Milli is így kezdte a tanévet, nem is sejtve, hogy Miskolc mennyi csodás élményt tartogat majd számára, melyeket kis barátja, Rémi, a denevér csínytevései tesznek még viccesebbé, máskor izgalmassá. Milli és Rémi segítségével bizonyára sok gyerek fedezte fel már Miskolcot, hiszen a meséskönyv 2016-ban jelent meg a Maradj Miskolcon Alapítvány támogatásával, és már nem kell sokat várni a folytatásra.

Nemrég sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy készül a Milli és Rémi 2.0, aminek az lesz a különlegessége, hogy a szülőket és a családokat interaktivitásra buzdítja majd.

Folyamatosan mesél

A sajtótájékoztatón a szerzőket kérdeztük a lokálpatrióta könyv születéséről. Rendhagyó módon a kötetnek két írója van, akik egyébként sógornők, és úgynevezett elvonulós hétvégéken találták ki és jegyezték le a történeteket.

Az egyikük Tajthy Krisztina, aki, az egyébként a Maradj Miskolcon Alapítvány alapítója.

– Három gyermek édesanyjaként 13 éve folyamatosan mesélek. Vagy saját történetet, vagy valamelyik meséskönyvből olvasok fel esténként, ezzel zárva a napot – mondja Krisztina. – Tapasztaltam, hogy a kicsiket mennyire megragadja a mesék által eléjük tárt világ. Azt is láttam, hogy ha utaztunk valahová, a gyerekek felismerték azokat a tájakat, épületeket, amelyek egy-egy korábban hallott mese helyszínei voltak. Akkor fogalmazódott meg bennem a gondolat: milyen jó lenne valahogy Miskolcot is megmutatni és vonzóvá tenni a gyerekek számára a mesék segítségével! Ez volt az alapötlet. A történet helyszínei és az adatok valóságosak, de a szereplők kitalált figurák. Tehát a mese és valóság jó arányban és kreatív módon keveredik a meséskönyvben. Az első kötetben 10 helyszínre visszük el kis olvasóinkat, de a városban még rengeteg a látnivaló, így amikor megkaptuk a felkérést a folytatásra, nem okozott gondot, hogy mi kerüljön a második könyvbe. Azt a generációt szerettük volna megszólítani, amelyik pár év múlva döntés előtt áll: maradjon Miskolcon, vagy elhagyja a várost. Bár tudjuk, hogy a döntés sok más tényezőtől is függ, de fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek ismerjék Miskolcot, legyen hozzá kötődésük, és ha mégsem úgy alakul az életük, hogy itt maradnak, akkor is legyen egy olyan kapocs a szülővárosukhoz, ami visszavonzza őket ide. Szeretnénk, hogy ha a fiatalok el is mennek tudást és tapasztalatot szerezni, később visszajönnének, mert szeretik és kötődnek Miskolchoz – fogalmazott Krisztina.

Azonos hullámhosszon

Sógornője, Boda Lídia pszichológus, gyakran foglalkozik kisiskolásokkal. Így pontosan tudja, milyen történetek, milyen szóhasználat felel meg ennek a korosztálynak.

– Gyakran kérdezik, hogy tudtunk ketten írni egy könyvet. Számunkra azonban ez nem okozott nehézséget, mert azonos hullámhosszon voltunk, és hamar kialakult egy olyan munkafolyamat, aminek során egymás gondolatait tudtuk kiegészíteni. Úgynevezett elvonulós, alkotó hétvégeken írtuk a könyvet, és minden ötlet, minden történet közös volt. Amikor elkészült egy-egy fejezet, felolvastuk a család gyermekeinek, akik körében nagy sikert arattak a történetek. Mivel pszichológus vagyok, igyekeztem a meséket fejlődés-lélektani szempontból is vizsgálni, hogy azok valóban megfelelnek-e a 7-10 éveseknek.

A könyvet Merényi Dániel, Príma díjas designer illusztrálta. Úgy fogalmazott, ez olyan felkérés volt, amire nem lehetett nemet mondani.

– Mindig is szerettem volna meséskönyvet illusztrálni, de ez eddig nem adatott meg. És hogy pont egy miskolci témájú lett az első, ami rendkívül jó ügyet szolgál, megtisztelve érzem magam, és végtelenül boldog vagyok – mondta Dániel.

Rengeteg szállal kötődik

Elmesélte, az ő példája bizonyítja, mennyire fontos a Miskolchoz való kötődés. Budapesten tanult, de élt Hollandiában és Olaszországban is. Onnan költözött vissza a családjával Miskolcra, mások csodálkoznak is ezen. De ahogy telnek-múlnak az évek, egyre inkább beigazolódik számára, hogy jó döntés volt.

– Amíg az ember nem távolodik el a városától, nem is tudja, mennyi szállal kötődik hozzá. Ha pedig közösen kezdenek el gondolkodni és dolgozni azok az emberek, akik szeretnek itt élni, akkor Miskolc olyan hely lehet, ami számtalan lehetőséget kínál számunkra – vélekedik Dániel.

Hegyi Erika

Együtt induljanak el

Kiss László, a Maradj Miskolcon Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta azt is, a könyv második kötetének elkészítésébe a miskolci családokat és gyerekeket is szeretnék bevonni. Ők is javaslatot tehetnek, milyen helyszínekre kalauzolja el az olvasót a két főszereplő. A kötet különlegessége lesz az is, hogy a szülőket arra buzdítja majd, induljanak el a család együtt a városba egy-egy feladatot megoldani. Ehhez az Észak-Keleti Átjáró Egyesület nyújt majd segítséget.

