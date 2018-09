Egy kis nosztalgia a Kutatók Éjszakáján Miskolcon

Nosztalgia, rásegítő járatokkal és kulisszatitkainak bemutatásával készül az MVK a szeptember 28-án megrendezendő Kutatók éjszakára.

Szeptember 28-án, pénteken a Kutatók éjszakáján Ikarus 620-as nosztalgia járat közlekedik a Centrum – Egyetemváros útvonalon, illetve különjárat is indul a Joyson gyárhoz. Mindkettő díjmentesen vehető igénybe. A kutatók éjszakáján közlekedőket több 22-es és 29-es járattal is segítik, amelyre érvényes utazási okmánnyal lehet felszállni. Az Egyetem B/1-es épülete melletti parkolóban pedig egy CNG autóbuszt is kiállít a közlekedési vállalat, ahol az érdeklődők megismerhetik az MVK Zrt. diszpécserközpontjának működését és néhány kulisszatitkot.

Részletesen a Kutatók éjszakája közösségi közlekedése:

A díjmentesen igénybe vehető Ikarus 620-as nosztalgia autóbusz

megállóhelyei: Centrum, Egyetemváros végállomás, Olajkutató.

indulási időpontja: Centrumtól: 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:35, 21:20, 22:20, Egyetemváros végállomásról: 17:05, 18:05, 19:05, 20:15, 21:00, 22:00, 23:00.

útvonala: a 22-es autóbusz útvonala.

A Centrumtól közvetlenül a Joyson gyárhoz közlekedő díjmentes különjárat

megállóhelyei: Centrum (a Centrum áruházzal szemközti oldal), Joyson.

indulási időpontjai: Centrumtól: 13:40, 14:40, 15:20, 16:00, 22:40, 23:35, Joysontól: 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 23:15, 24:00.

útvonala: Centrum – Corvin utca – Görgey A. utca – Csabai kapu – Pesti út – Joyson.

17:00 órától az Egyetemvároson át közlekedő díjmentes különjárat

megállóhelyei: Centrum (a Centrum áruházzal szemközti oldal), Egyetemváros végállomás, Olajkutató, Joyson.

indulási időpontjai: Centrumtól: 17:00, 18:10, 19:10, 20:10, 21:30, Egyetemváros végállomásról (a Joyson felé): 17:15, 18:25, 19:25, 20:25, 21:45, Joysontól: 17:40, 18:40, 19:40, 21:00, 22:10, Egyetemváros végállomásról a Centrum felé: 17:50, 18:50, 19:50, 21:10, 22:20,

útvonala: Centrum – Corvin u. – Görgey A. u. – Csabai kapu – Miskolctapolcai út – Egyetemi út – Egyetemváros végállomás – Egyetemi út – Futó u. – Pesti út – Joyson.

Rásegítő 22-es járat, amelyet érvényes utazási okmánnyal lehet igénybe venni

Egyetemváros végállomásról indul: 18:48, 19:38, 19:50, 20:05, 20:20, 20:35, 20:55, 21:15, 21:35, 21:55, 22:15, 22:35, 23:10.

Centrumtól indul: 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:55, 21:15, 21:35, 22:05, 22:15.

29-es járat, amely a rendezvény idején az Egyetemváros végállomás érintésével közlekedik és érvényes utazási okmánnyal lehet igénybe venni

Avas kilátó végállomásról indul: 17:22, 18:22, 19:18, 20:10, 21:12, 22:50.

Újgyőri főtérről indul: 18:12, 19:10, 20:10, 21:15, 22:45.

