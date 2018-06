„Egy-két cserével ez a meccs is meg lett volna”

Önnek melyik a kedvenc csapata a megyei II. osztály Keleti csoportjában? Abaújszántó

Gönc – Ináncs 15-1 (5-0)

Gönc, 50 néző. V.: Sveda.

Gönc: Jósvai – Mózes A. (Csernyiczki), Orosz (Veres), Molnár, Lehoczki, Konkoly K., Kiss L., Budai, Mózes J., Bodnár, Fekete (Vígh). Edző: Vranyák György.

Ináncs: Treszkán – Budai (Kiss G.), Pockodi, Takács P., Kiss K., Terebesi, Mika, Kiss J., Csesznik, Takács B., Putnoki. Elnök: Montvajszki Bertalan.

G.: Molnár (4), Budai (4), Orosz (2), Lehoczki (2), Kiss L., Csernyiczki, Vígh, ill. Kiss J. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Ifi: 7-4.

Szarka Zsolt, szakosztályvezető: – Könnyed győzelem.

Kemény Ferenc, szakosztályvezető: – Fegyelmezetlen játékkal még edzőpartnernek sem voltunk jók. Köszönjük a szezon közben igazolt játékosok segítségét és az önkormányzat egész éves támogatását. Gratulálunk a hazai csapatnak. Jó volt a játékvezetés.

Tarcal – Pácin 3-2 (2-2)

Tarcal, 20 néző. V.: Tiszóczki.

Tarcal: Szűkösdi – Kiss, Kamarási, Hojdák, Szegedi, Ötvös, Czentnár, Rácz, Fábián, Beör B., Dovák. Elnök: Soltész Csaba.

Pácin: Sütő – Halász Attila, Lakatos S., Lakatos R., Góré, Osztroha, Paronai (Kis Kocsi), Gombos, Kovács Zs., Horváth M., Halász András (Ignáth). Játékos-edző: Paronai Tamás.

G.: Dovák (2), Szegedi, ill. Góré (2). Jók: az egész csapat, ill. senki. Ifi: 4-6.

Soltész Csaba: – Ezer sebből vérző csapatunk ma küzdeni tudásból jelesre vizsgázott. Őszinte részvétünket fejezzük ki Horváth Sándornak és családjának.

Paronai Tamás: – Játékunktól csak a spori volt ma gyengébb, gratulálok a lelkes hazaiaknak. Őszinte részvétünk volt kapusunknak Horváth Sándornak és családjának.

Taktaharkány – Garadna 2-1 (1-1)

Taktaharkány, 200 néző. V.: Molnár.

Taktaharkány: Bukszár – Tóth M. (Demeter), Bodnár, Radics, Nagy V., Borbély, ifj. Kajuha (Horváth Á.), Rabócz, Balogh (Ruszó), Horváth A., Szatmári (Kajuha). Játékos-edző: Fazekas Péter.

Garadna: Kiss B. – Beregi P., Kis, Nyitrai, Sabján, Rozgonyi, Galajda, Orosz, Szaniszló, Rohály, Bujnóczki (Nagy M.). Edző: Berencsi László.

G.: Rabócz, ifj. Kajuha, ill. Kis. Kiállítva Bujnóczki (63., a kispadról). Jók: az egész csapat, ill. Kis, Nyitrai, Orosz, Rozgonyi. Ifi: 2-2.

Fazekas Péter: – Fiataljaink remekül helytálltak, megérdemelten nyertünk. Rengeteg helyzetet és büntetőt is elhibáztunk, hamarabb is eldönthettük volna a mérkőzést. Ennyi sérülttel is sikerült megfordítanunk az állást, gratulálok a csapatnak.

Berencsi László: – Ilyen nagyképű és következetlen játékvezetővel eddig még nem találkoztunk, kritikán aluli, amit csinált velünk. A csapatot csak dicséret illeti, egy-két cserével ez a meccs is meg lett volna. A partjelzők működése nagyságrendekkel meghaladta a vezetőjükét.

Tokaj – Erdőhorváti 2-3 (1-2)

Tokaj, 150 néző. V.: Rendek.

Tokaj: Tóth Á. – Lukács, Hauberger, Tóth D. (Bokor), Cseh K., Molnár (Bódi M.), Pásztor (Fazekas), Hajnal, Halász, Bejó, Mihali. Edző: Juhász Zsolt.

Erdőhorváti: Mata – Gálya (Kántor), Orosz, Makkai, Lukács, Engel, Kazsimér, Novák, Popovics, Mészár (Granoviter), Gulyás. Játékos-edző: Mata Sándor.

G.: Hajnal, Bódi M., ill. Engel, Kazsimér, Mészár. Kiállítva: Novák (81.). Jók: az egész csapat, ill. Mészár, Kazsimér, Gálya. Ifi: 5-0.

Juhász Zsolt: – Gratulálok mindkét csapatnak jó meccset játszottunk ami ma vereséget ért, de mennyivel másabb ez, mint a múlt heti. Gratulálok az ifi bajnoki aranyához!

Mata Sándor: – A második félidőben kissé elszabadult az indulat, de a lényeg a győzelem. Köszönjük a szurkolóink egész éves biztatását a szponzorok és vezetők önzetlen munkáját, támogatását.

– ÉM –

