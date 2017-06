Egy izgalmas koncert a Keresztúri estéken

Micheller Myrtill és Pintér Tibor 2005-ben alapították meg duójukat, és azóta már négy CD-jük és koncert DVD-jük is megjelent. Az ének-­gitár felállás bravúros játékot, gazdag és improvizatív elő­adásmódot jelent és különleges zenei élményt ad.

Micheller Myrtill színésznő, énekesnő, vokalista a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett diplomát. Saját együttese mellett számos ismert hazai előadó koncertjein és lemezein is közreműködik énekesként vagy vokalistaként. Ugyan elsősorban a jazz műfajban tevékenykedik, azonban neve és hangja szélesebb körben a dance műfajban tevékenykedő Náksi vs. Brunner nevű lemezlovas páros Budapest Parádé himnuszairól lett ismert. Énekelt DJ Sterbinszky szintén slágerré vált remixein is. A TV2 Megasztár című népszerű tehetségkutató műsorának énektanára volt. Fellépett a Bergendy Szalonzenekarral és a Benkó Dixieland Band-del is. A 2000-ben készült Meseautó című filmben az Escape együttesben énekelt.

Pintér Tibor számos produkcióban megfordult már, Myrtill-lel közös műsoraik mellett többek között a Showder Band gitárosa, valamint Tátrai Tibor gitárpartnere a Tátrai Trend együttesben.

– ÉM –

