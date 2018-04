Egy izgalmas éjszakát tölthettek a szakmák megismerésének jegyében

Országszerte színes programokkal várták az érdeklődőket a Szakmák Éjszakáján április 13-án. A rendezvény fő célja az volt, hogy játékos, érdekes formában mutassa be a diákok és szüleik számára a szakképzéssel foglalkozó intézmények képzési palettáját. A programon résztvevők betekinthettek az iskolák életébe de ki is próbálhatták a szakmákat, hogy később könnyebben dönthessenek arról, mivel foglalkoznának szívesen a jövőben.

15 tagintézmény, 18 helyszín

Miskolcon és környékén a helyi szakképzési centrum 15 intézménye, 18 helyszínnel csatlakozott a programhoz, melynek ünnepélyes megnyitóját az idén 50 éves Kós Károly Építőipari Szakgimnáziumban rendezték. Az eseményen Kocsis István igazgató köszöntötte a megjelenteket, aki örömét fejezte ki, hogy az idén jubiláló intézmény adhatott otthont a rendezvény főhelyszínének. Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója azt mondta, nagyon fontosnak tartják, hogy minél több diáknak mutathassák meg pályaválasztás előtt az intézmények képzési palettáit, ugyanis így talán könnyebben tudnak majd dönteni ebben a fontos kérdésben. A szülőket pedig arra biztatta, hogy segítsék gyermekeiket a folyamat során, hogy olyan szakmát válasszanak mely iránt valóban érdeklődnek.

– Jól dönt ma az, aki szakiskolában, vagy szakgimnáziumban kezdi meg tanulmányait, hiszen az elmúlt években jelentősen nőtt a szakképzés színvonala. Erre szükség is van, hiszen az elmúlt években jelentősen nőtt a jól képzett szakemberek iránti kereslet Miskolcon és a térségben is a gazdaság erősödése miatt – jelentette ki Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki arra is emlékeztetett, az iskola jubilálásán túl még két évfordulót is ünnepelnek: idén huszonöt éves a szakképzési törvény, illetve négyéves a duális szakképzés.

Okos-ház és drónok harca

A Kósban az intézmény tornacsarnokában kaphattak hasznos információkat a rendezvényre érkezők, és megtekinthetők voltak több ismert miskolci intézmény homlokzati rajzai is. De nem bánták meg választásukat azok sem, akik az Andrássyt választották, itt például a fizikát ­szelídítették meg, de munkára fogták a levegőt is.

Különleges programokkal készültek a Kandóban is. Az éjszakába nyúló programon egy a szakgimnáziumban készült Lego-robot játszott a Rubik-kockával, az érdeklődők pedig többek között az intézmény informatikus tanulója által tervezett okos-házat működtethették okostelefon segítségével, sőt megtekinthették működés közben a plazmahangszórót, a helyben készült TESLA tekercset, a guruló robotgömböt és a drónok harcát is.

A szakember-utánpótlást segítő rendezvényt a sikerre való tervek szerint jövőre is megrendezik.

