Egy indiánugrással érkeznek meg az Ifiházba Miskolcra

November 25-én 19 órától lép közönség elé az Ifjúsági és Szabadidő Házban a Mohikán zenekar. A koncert egyben lemezbemutató esemény is, hiszen a napokban jelent meg a zenekar második albuma, Indiánugrás címmel.

A Mohikán zenekar 2015 elején alakult. Zenei világuk és dalaik hangulata vállalt elismeréssel fordul a nagy sikerű Republic zenekar felé és főhajtással tiszteleg énekes-dalszerzőjének, Bódi Lászlónak az emléke és zenei öröksége előtt.

Jó a fogadtatás

Ahogyan a zenekar frontembere, Nagy Tibor István vallja: „A cél nem egy cover band létrehozása volt, sokkal inkább a Republic gyökereket megőrizve, saját dalokon keresztül eljutni a közönséghez.”

Nagy Tibor István a zenekar alapítójaként a 90-es években kezdett dalokat írni, ezek hangszereléséhez még Miskolcon kezdett hozzá. Ehhez a munkához csatlakozott Sivák Zsolt és Földes Máté, akik Tóth Zoltán, a Republic zenekar egykori dalszerző-­gitáros-énekesének ajánlására jelentkeztek. Nagy Gergő, Sivák Zsolt gitáros gyermekkori barátjaként és régi zenésztársaként került a dobok mögé. Így alakult ki a zenekar aktuális magja.

A magyar beat-rock hagyományokat alapul véve kezdtek el zenélni és megalakulásukat követően szinte azonnal színpadra is álltak. Nem egészen egy évvel a zenekar megalakulását követően jelent meg első lemezük „Hova száll a pipából a füst?” címmel.

2017 novemberében jelent meg a zenekar második nagylemeze. Az Indiánugrás dalai a mai hétköznapokról, a minket körülvevő érzelmekről szólnak. Teszik ezt olyan stílusban, hogy a 13 változatos dal üdítő eklektikáján végiglépdelve bárki újra felfedezheti magának a költészetet és a lassan kiveszőfélben lévő urbánus népművészetet. Sivák Zsolt azt mondja, ez már egy egységesebb és érettebb anyag, mint az első album volt.

– Az első lemezünknek is jó volt a fogadtatása, nemcsak a megyében, de az ország számtalan részén sikerült koncerteznünk és mindenhol átment a közönségnek az, amit közvetíteni szeretnénk a zenénkkel. Fontos, hogy mi írjuk a dalainkat, a saját érzéseink vannak benne, és ettől lesz hiteles. Olyan dalokat írunk, amelyek hangszeresen előadhatóak, nincsenek benne effektek, csak tiszta hangzás. Sokan azt mondják, ez egyfajta hiánypótlás, sokan fedeznek fel hasonlóságot a Republic zenéje kapcsán. Mi nem akarunk másolni senkit, de az tény, hogy azon az úton járunk, amelyen a Republic is elindult annak idején – mondja a gitáros.

Az ifiházas fellépésen kívül még vár két-három koncert a zenekarra idén, és az Angyalod vagyok című dalhoz videoklipet is terveznek kiadni. Ugyanakkor már új dalok is készülnek, így Zsolt biztos benne, hogy jövőre is jelenik meg új albumuk.

– Horváth Imre –

Névjegy

A Mohikán tagjai

Bucsi László basszusgitár

Földes Máté gitár, billentyű, ének, vokál

Nagy Gergő dob

Nagy Tibor István ének

Sivák Zsolt gitár

