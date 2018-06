Egy igazi játszótér prevencióval és felvilágosítással az Avason

Az Avas-déli lakótelepen még mindig sok a csellengő gyermek és fiatal, annak ellenére, hogy gőzerővel dolgoznak a területen a szociális munkások és egyre több, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló közösségi kezdeményezés indul. A nyári szünidő különösen kritikus ebből a szempontból. A Miskolci Máltai Játszótéren jártunk, ahol a szeretetszolgálat munkatársai kellő szakmai tapasztalattal, már tizenhét éve képesek megszólítani a hátrányos helyzetű gyerekeket és akár az utcáról bevonni őket.

„Túlnyomóan nehéz háttérből érkeznek hozzánk a különböző korú óvodások, kisiskolások. A szülők a legtöbb esetben dolgoznak, vagy nagycsaládosok, de megtalálható nálunk a középosztálybeli és a jobb módú család is – tudtuk meg Nagy Zsuzsanna intézményvezetőtől. – Azok a gyerekek, akik hozzánk járnak, hatéves kor fölött már önállóan jönnek-mennek és használják a teret. Fontos szempont, hogy van WC és mosdó, így nem kell sűrűn hazaszaladni. Viszont tizenkét éves kor fölött már ciki bejönni a játszótérre játszani, de bármi probléma adódik odakint – mondjuk elesik egy kiskamasz, belekötnek, vagy más baja történik –, akkor újra minket talál meg. Itt vagyunk biztos pontként a nap tíz órájában reggel kilenctől este hétig, viszonylag állandó munkavállalói gárdával és bármivel megkereshetnek” – hangsúlyozta.

WiFi-kódot hiába kérnek

Számos veszély leselkedik a kicsikre a lakótelepen. A Máltain éppen ezért lényegesnek tartják a prevenciót és a széles körű felvilágosítást. „Nagyon fontos, hogy állandó felügyelet alatt játszhatnak itt a gyerekek. Igyekszünk mindenféle drog- és bűnmegelőzési, illetve nyári balesetekkel kapcsolatos ismereteket nyújtani. Különösen ügyelünk arra, hogy a számítógépes játékok, a közösségi- és társkereső oldalak ne legyenek középpontban. A játszótéren nincs wifi- és komputerhasználat, de a tabletezést és a telefonozást sem nagyon engedjük. Helyette rengeteg közösségi játékkal és kreatív foglalkozással készülünk. A sport és a kézművesség mindig nyerő, de tudunk még kínálni társasjátékot, kártyát és tollaslabdát is” – fejtette ki Nagy Zsuzsanna.

Önkéntes- és napközis tábor lesz idén

Amíg máshol a nyár pihenőidőszak, a játszótér munkatársai állandó készenlétben vannak ilyenkor. „Június végén indul egy hatalmas nyári táborunk, ahol ötven fő gyereket tudunk fogadni, de ez inkább egy jutalomtábor. Akik az év folyamán részt vettek a rendezvényeinken és besegítettek nekünk mint önkéntesek, őket visszük el kétszer egy hétre Telkibányára. Egyébként pedig várunk mindenkit a játszótéren a hét összes napján. Többek között tematikus heteket tartunk majd és lesz még kettő napközis táborunk. Ezenkívül igyekszünk minél gyakrabban külső helyszínre is eljutni, például a Vadasparkba vagy a Diósgyőri várba, hogy ne csak itt az avasi lakótelepen töltsék a gyerekek a szünidőt” – foglalta össze az intézményvezető.

A tizenegy éves Szepesi Lili éppen az őrház előtt beszélgetett barátaival és elmondta nekünk, hogy mennyire készül a nyári táborra. „Minden évben megyek a táborba, ami augusztus közepe felé lesz, és már nagyon várom. Aztán szokott lenni máltais éjszaka, azt is szeretem, mert este kilencig, tízig lent lehetünk. Jó itt játszani, iskola után gyorsan hazaszaladok átöltözni és utána lejövök ide. Nekem a rajzolás a kedvencem, de még a házi feladatomban is segítenek” – osztotta meg a kislány. A kilencéves Bodnár Milánt a homokozóban találtuk húgával. „Három testvérem van, két fiú és egy lány, de csak ketten szeretnek idejárni, mert az egyik otthon szokott gépezni. Ha nem lennék itt, szerintem én is tévéznék. Nyáron még nem tudom, megyek-e valahova, de szeretem a programokat, amiket szerveznek délután” – mondta a kisfiú.

Praktikus a szülőknek is

A felnőtt hozzátartozóknak sokat jelent, hogy a játszótér az óvodából jövet elérhető közelségben található. „Napi szinten két és fél órát töltünk itt körülbelül. A gyerekek jókat szoktak játszani, nyáron is hűvös a belső tér és közel van az óvodához” – mondta el a kétgyermekes Becző Emese.

DA

