Egy igazán szerencsés év, sok újdonsült baráttal

„Rengeteg feladatunk volt ebben az évben – mondta Tiszlavicz Csaba, a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatója. – A szokásos iskolai feladatok mellett sok pályázatunk volt, miközben folyt az iskola felújítása is, amelyet igyekeztünk úgy megoldani, hogy a tanítást ne zavarja. Volt egy olyan pályázatunk is, amelynek köszönhetően rengeteg szülőt tudtunk bevonni ismét az iskola falai közé egészségnappal és egyéb programokkal.”

Gyümölcsöző kapcsolat

„A Budapesti Török Kulturális Intézettel sikerült kiépítenünk egy egyre gyümölcsözőbb kapcsolatot. Annak idején egy találkozásnak indult, de mostanában egyre gyakrabban keressük egymást. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ebben az évben sok olyan új barátságot kötöttünk, akik emberileg érzik fontosnak, hogy önzetlenül segítsenek a prügyi gyerekeknek.”

Dolgos Ferenc, a Tiszakarádi Általános Művelődési Központ igazgatójának – elmondása szerint – 2018-ra egy darab panasza sem lehet, bőven ellátta feladatokkal az év. „Hozzám tartozik a Kántor Pál Művelődési Központ, a községi könyvtár, az óvoda és iskolakonyha. Ez külön-külön is elég munkát jelent, de ezek kellemes elfoglaltságok, mert szerettem és szeretem csinálni. Emellett még aktívan részt veszek különböző pályázatok lebonyolításában és szervezzük a település rendezvényeit, amelyek szerencsére évről-évre nőnek. Nem szeretek unatkozni és ezek a feladatok nem is igazán engedik azt, hogy elfoglaltság nélkül maradjak. A pihenésre is jutott időm, nyáron belföldön több helyen is megfordultam.”

Közepesen jó év volt

Koscsó Ferenc nyugdíjas a maga részéről a 2018-as évet úgy tudja értékelni, hogy általánosságban közepesen jó éve volt. „Örömeimhez tartozik a csodálatos szerető feleségem, az öt gyermekemnek a jó családi életük, látni a tizenöt unokám életre való gyarapodását, és nagy boldogság számomra a gyönyörűséges kilenc dédunokámnak a fejlődését figyelemmel kísérni. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép és népes lett a családi közösségem. Ugyanúgy, mint a családom tagjainak, az Észak-Magyarország minden dolgozójának, és olvasójának is boldog, békés, szeretetteljes új évet kívánok!”

