Egy ideje már satírozzák a foltot Sátoraljaújhelyen

2012. novemberében avatták fel Sátoraljaújhelyen a jégpályát, amely akkor még nyitott volt és mind­össze 20×40 méteres. Később normál, szabvány méretűvé alakították, 26×56 méteresre, míg három évvel ezelőtt befedték a létesítményt, speciális burkolatot kapott, belül pedig új palánkrendszert. Idén júliusra kész lett a szigetelés, légkezelő rendszer páramentesíti a levegőt, jég pedig már július 27-től van a csarnokban.

Szeretik a csapatok

– Úgy tervezzük, hogy jövő május végéig lesz jegünk – mondta lapunknak Séra Zoltán, a Zempléni Hiúzok edzője. – Augusztus 1-től hirdettük meg az edzési lehetőséget és több csapat is táborozott nálunk, például a DVTK Jegesmedvék utánpótlása. Amennyiben bővülnének a szálláslehetőségek, még nagyobb számban tudnánk fogadni jeges sportolókat, akik nagyon szeretik a környéket, hiszen adottak a körülmények a száraz edzésekre, de az aktív kikapcsolódásra is, hiszen itt van a kalandpark.

A szakember azt is megosztotta lapunkkal, hogy utánpótlás terén bővültek, hiszen amíg két éve csak U10-es együttesük volt, tavaly már U8-as is, míg idén az U12-es bajnokságban is ott lesznek.

– Ez már összesen 43 gyermeket jelent, de bízunk abban, hogy idén meg tudjuk duplázni a létszámot – folytatta Séra Zoltán. – Egyrészt csinálunk toborzót, másrészt az iskolai és óvodai korcsolyaoktatás révén, ezt követően az ügyesebb gyerekeket be tudjuk illeszteni a rendszerbe. A szülők egyébként két dolgot említenek, hogy miért ne játsszon jégkorongot a gyerek: az egyik, hogy durva, a másik, hogy drága. Az utóbbiban a klub ingyen tudja adni a felszerelést, pusztán tagdíj van, havi 4000 forint, de ha testvér is jön, annak már csak 2000 forint. Azt gondolom, ma már olyan védőfelszerelések vannak, amelyek jól megóvják a játékosokat, minimális a sérülésveszély.

A miskolci erőtérhez

A Zempléni Hiúzok csapatát az újhelyi Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesülete működteti, a tao-programban is ez a szervezet szerepel.

– A vezetőedző én vagyok, de vannak segédeim, asszisztensek, akik elvégeztek egy tanfolyamot Budapesten, s fő munkájuk mellett csinálják a klubmunkát – sorolta Séra Zoltán. – Ez az öt fő Szamosvölgyi Attila, Szamosvölgyi Péter, Dankó Dénes, Séra Róbert, illetve a szlovákiai Imregről Maco Mihály, aki a kapusokkal foglalkozik.

A szakmai munka felelőse hozzátette, a Magyar Jégkorong Szövetség meghirdette „Szakmai erőtér” programját, melyben a régiós erőtér központ Miskolc, felelős vezetője pedig Mayer Péter.

– Rajtunk kívül ide tartozik még Kazincbarcika, Hatvan, Eger, Salgótarján, Szolnok és Jászberény – említette a többi várost Séra Zoltán. – Bármilyen probléma, feladat felmerül, Mayer Péterrel tudok egyeztetni, a szövetség abszolút segíti a munkánkat. Városunk, a megye ezen része korábban teljesen fehér folt volt a magyar jégkorongtérképen, de egy ideje satírozzuk ezt a foltot, hogy ez ne így legyen.

Kezdés októberben

Pár éve felnőtt együttes is alakult, és a baráti társaság amatőr bajnokságot szervezett, környékbeli alakulatoknak.

– Volt, amikor 8 csapat is benevezett, mi, valamint 7 szlovákiai gárda – árulta el ezt is a tréner. – Ebből is látszik, hogy Szlovákiában milyen népszerűségnek örvend a sportág… Idén a szövetség a szárnyai alá vette a dolgot, és elindulnak az Amatőr Hoki Liga küzdelmei, a nevezést leadtuk, először leszünk ott az MJSZ által szervezett sorozatban. Az OB IV-ben három osztály lesz, A, B, és C, mi ebben, az utóbbiban fogunk részt venni, felmérjük nagyjából, hogy mit tudunk. A rajtlistára 15+1 főt kell beírni, a meccs kezdetekor 9+1 fő lesz a minimum létszám, a csoportunkban öt budapesti klub lesz a riválisunk. Oda-vissza játszunk majd egy kört, aztán következik a rájátszás a helyezésekért. Mindez alapján, az alapszakaszban 5 hazai és 5 idegenbeli meccsen fogunk pályára lépni, a sorsolást egyelőre nem tudni, de rövidesen elkészül. Előreláthatólag októberben lehet az első meccsünk.

Séra Zoltán kérdésünkre azt is megemlítette, a találkozókat hétvégén fogják lebonyolítani. A kezdési időpontjuk – szombaton vagy vasárnap – vélhetően 16 óra lesz, tekintettel arra, hogy az ellenfelek „időben” haza tudjanak érni. Az összecsapások játékidejét 3×15 percben határozta meg a szövetség.

Molnár István

A szlovák helyzetről

Séra Zoltánnak azt is felvetettük, hogy mennyire tudják kihasználni Szlovákia közelségét, amely egy karnyújtásnyira van.

– Az ottani fiatalokkal leginkább az a gond, hogy nem tudjuk őket regisztrálni a magyar szövetségnél, mert nem magyar állampolgárok. Köztudott, hogy aki Szlovákiában felveszi más nemzet állampolgárságát, az elveszíti a szlovákot, és ezt nem vállalják be az ottaniak. Most is vannak olyan srácok, akik ott születtek, de Sátoraljaújhelyen tanulnak, viszont csak edzeni tudnak velünk, játszani nem. A felnőtteknél, amatőrben az a szabály, hogy azok léphetnek jégre, akik korábban nem voltak regisztrált hokisok. A közös egyeztetésen felvetettem a mi speciális helyzetünket, kérve, hogy módosítsák a szabályozást. Arra, hogy ha a szlovák szövetség – hivatalos megkeresést követően – kiadja egy játékosról, hogy nem volt profi státuszban, nem volt regisztrált jégkorongozó, akkor játszhasson Magyarországon. Ez bennünket érint mezőny- és kapusposzton is. Egyébként magam már nem tervezem, hogy beállok, maradok a kispadnál.

