Gálhidi György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Egy hosszú sorozatot lezáró, fontos állomás következik. Az elmúlt két hétben vasárnap, szerda, vasárnap ritmusban játszottuk a meccseket, és látom a fiúkon, hogy jól fog esni nekik egy kis pihenő a Csákvár meccs után, de előtte még erre a bajnokira kell koncentrálnunk. A nehézségeken eddig úrrá tudtunk lenni, jól megoldottuk a szerdai hiányzók helyettesítését, tulajdonképpen ez volt a Siófokon elért győzelem egyik záloga. Most is vannak problémáink, hiszen Tóth L.-nek a kéz-középcsontja eltörött, és próbálkozunk különféle megoldásokkal, hogy bevethető legyen, de garancia nincs a játékára. Rajta kívül Mikló játéka is kérdéses, őt legutóbb sérülés miatt kellett lecserélnem. Van azért jó hír is a kerettel kapcsolatban, hiszen az előző meccset sárga lapos eltiltás miatt kihagyó Oltean és Lukács R. visszatérhet. Csapatba állításuk viszont nem egyértelmű, hiszen csatárposzton Olasz D. nagyon jól teljesített a Balaton-partján, két gólt szerzett és két gólpasszt is adott, és nagy dilemmám, hogy az eddigi húzóember Lukács R., vagy előbbi labdarúgó legyen kezdő, esetleg mind a ketten. Ami az ellenfelünket illeti: a Csákvárban Bobál és Sándor Gy. ezen a szinten magas minőséget képvisel, és rajtuk kívül több tehetséges fiatal játékosuk is van, úgyhogy nehéz lesz ellenük játszani. Mi az elmúlt hetekben jó eredményeket értünk el, jó formát mutattunk, és szeretnénk ha ez a sorozatunk folytatódna.

A Kazincbarcikai SC várható kezdőcsapata: Somodi – Palmes, Heil, Fótyik, Mikló vagy Belényesi – Toma, Kovács O., Kiss B. – Gábor L., Olasz D., Kanalos.

