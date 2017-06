Egy hónapig „csavarognak” Kínában és utána Japánban Gercsák Szabináék

A ferihegyi Liszt Ferenc repülőtéren kaptuk el szerdán este Flórusz Jánost, az MJC elnök-vezetőedzőjét, aki legnevesebb tanítványával már a hosszú utazás előtti utolsó simításokat végezte.

– Várjuk, hogy a beszálláshoz szólítsanak minket – mondta a vonal végén. – Az Air China járatával repülünk Pekingbe, majd megérkezésünk után a fővárostól négyszáz kilométerre lévő Hohhotba megyünk tovább, csekély húsz óra alatt érünk végcélunkra. Gercsák Szabina a nagyszabású Grand Prix 70 kilós súlycsoportjában szerepel: mérlegelése pénteken lesz, tatamira pedig szombaton áll.

Felmérőnek szánják

Az elnök-vezetőedző ezúttal nem tesz semmilyen terhet „védence” vállára, hiszen közölte:

– A kínai viadalt felmérőnek szánjuk és lemérjük, hogy a budapesti világbajnokság szemszögéből hogy állunk.

Az a legfontosabb, hogy derüljön ki, mi megy kiválóan, és mik azok a technikák, amelyeket még csiszolni, vagy inkább finomítani kell.

Ezen kívül valószínűleg mindenkit fogunk látni, aki csak számít, ez is a segítségünkre lesz.

Az MJC két világutazója általában jön és megy, csak pár napot tölt külföldön, most azonban másképpen tervezték programjukat. Mivel egy hónapig lesznek távol, több csomaggal szálltak fel.

– Három táskánk telt meg – folytatta Flórusz János. – Kizárólag a fontos dolgokat raktuk be, a Távol-Keleten mégis sokat fogunk mosni. Már ebben is van gyakorlatunk, mosógépet így nem viszünk magunkkal, a táborokban mindig van, aki segít nekünk. Több magyar válogatott sportoló lesz a környezetünkben, majd egymást támogatjuk, sőt egy kis hazai finomsággal is előállunk majd.

Hétfőn továbbállnak

Flórusz János és Gercsák Szabina mindössze három és fél napot tölt Kínában. Lemondtak a városnézésről, kihagyják a Kínai Nagy Falat és más turisztikai látványosságokat annak érdekében, hogy hétfőn már áttehessék székhelyüket Japánba.

– A mieink által igencsak kedvelt Tsukubában ütjük fel a főhadiszállásunkat – közölte a szakvezető. – Az ottani egyetemi judoközpont úgy negyven kilométerre van az ország fővárosától, Tokiótól, ahol a 2020-as olimpiát rendezik, és minden vágyunk, hogy három esztendő múlva megint visszatérjünk oda. A táborra nagyon egyszerű „menüt” állítottunk össze: reggeli, edzés, ebéd, pihenés, edzés, vacsora, alvás.

Tizennégy napig így csináljuk azért, hogy Budapesten nagyot dobjunk majd. Mert erre az évre a magyar fővárosban sorra kerülő vébé a fő attrakciónk.

– Kolodzey Tamás –

Hét órát vártak az átszállásra

„Már Pekingben vagyunk – mondta pénteken reggel Gercsák Szabina, majd hozzátette: – Budapestről egyébként jókora késéssel indultunk, vihar miatt nem tudtunk a menetrend szerinti időben felszállni. A kínai fővárosban most hét órát várunk az átszállásra. Nincs nagy kedvemre ez a vesződés, amely az érzékeny derekamnak sem tesz jót, persze ez a túra nem a panaszkodásról szól. Július 23-ig nehéz napok és hetek állnak előttem és előttünk.”

Gercsák Szabina egy győzelem után kétszer alulmaradt a lengyelországi cselgáncs Eb-n.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA