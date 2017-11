Egy gól a jéghokiban nem sok – de döntőbe kerülnének a Macik

A Macik számára nincs megállás, a piros-fehérek szinte levegőt sem kapnak, állandóan a jégen vannak. A vasárnap esti Erste Liga-meccsük után kedden este 18 óra 30 perctől a miskolci jégcsarnokban a szlovákiai HK Poprad alakulatával mérik össze tudásukat. A két csapat közötti első mérkőzést Magosiék nyerték 3-2-re, így jó eséllyel várják a visszavágót, de ebben a műfajban soha nem árt óvatoskodni…

A poprádiakkal eddig kétszer találkoztunk és kétszer nyertünk.” Kiss Bence

Érdekes lesz

– Nagyon kemény mérkőzésre számítok – közölte Mikael Tisell, a diósgyőriek svéd nemzetiségű vezetőedzője. – Az tény, hogy a két héttel ezelőtti összecsapáson jól szerepeltünk, és túl azon, hogy nyertünk, sikerült az emberelőnyeinket is jól kihasználnunk. Ennek köszönhetően minimális előnnyel vágunk neki a kedd esti találkozónak. Ez kétségtelenül jó dolog, de nem szabad, hogy bármilyen szinten befolyásolja a hozzáállásunkat. Erre a csatára is úgy tekintünk, mint a többire: a mérkőzés korongbedobástól a lefújásig tart és nekünk az a feladatunk, hogy jó teljesítményt nyújtva győzzünk. A HK Poprad kemény ellenfél, a Szlovák Extraligában jelenleg a hatodik helyen áll, ezért a közönség számára borítékolható, hogy mindenféleképpen érdekes játékot láthat majd.

Adorján véd majd

– A főpróbát megnyertük – vette át a szót a jégcsarnokban Kiss Bence, aki a Jegesmacik kapuját védte a Vienna Capitals II elleni, két nappal ezelőtti Erste Kupa-találkozón. – Nehéz volt a hatvan perc, főleg azért, mert a bécsi fiatalok felszívták magukat és nem tették meg nekünk azt a szívességet, hogy megkönnyítik a dolgunkat. Ebben a pergő ritmusban természetesen nem lehet valamennyi összecsapáson csúcsformát mutatni, mi most izzadtságszagú játékkal szállítottuk újabb diadalunkat. A Visegrád Kupa másik sorozat, de mi nem teszünk különbséget a liga-, vagy éppen a kupameccseink között: mindig és mindenki ellen nyerni akarunk. A poprádiakkal eddig kétszer találkoztunk és kétszer nyertünk, most jöhet a harmadik sikerünk. Nagyon bízom, bízunk abban, hogy újabb diadallal bekerülünk a döntőbe, ez jót tenne a lelki világunknak a még hosszú idény folytatására.

Arra a kérdésre, hogy ki védi majd a vendéglátó kapuját északi szomszédaink ellen, Kiss Bence így válaszolt:

– Egészen biztosan Adorján Attila, hiszen én voltam a „portás” az osztrákokkal szemben, így rám most pihenő vár. Ezt egyébként már meg is beszéltük mesterünkkel és egymás között is. Mivel a jégkorong csapatjáték, nem az egyéni érdek fontos, hanem a társaságé. Ennek szellemében szorítunk egymásnak és mindig egymásért küzdünk.

Még háromszor

A DVTK tagjai továbbjutásuk esetén sem ünnepelhetnek kedden este, ugyanis ezen a héten még további három találkozó vár rájuk. Csütörtökön Székesfehérvárott a Magyar Kupa, pénteken és vasárnap pedig az Erste Liga keretében kell helytállniuk. Nyolc nap, öt fellépés, embert próbáló feladatsor…

– Kolodzey Tamás –

A tények

Az elődöntő másik ágán

1. mérkőzés: Fehérvár AV19 – HK Nitra 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)

2. mérkőzés, november 28., kedd, 18.00: HK Nitra – Fehérvár AV19

VISSZA A KEZDŐOLDALRA