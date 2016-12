Egy fiú a zsolcai gyermekotthonból, aki többé nem szökik el

A 16 éves Márk egy éve került az alsózsolcai Nefelejcs Lakásotthonba. Vele nem találkoztunk az elmúlt hetekben, így a kívánságát sem tudta elmondani. Azonban szívesen mesélt nekünk a karácsonyról, az otthonról, az életéről.

– Amikor így együtt ül a sok gyerek és felnőtt az asztalnál, a sírás kerülget. Persze nem sírok, csak arra gondolok, hogy amikor még otthon voltam, akkor is így ültünk együtt az asztal körül. Anyukám, apukám, a testvéreim és én. Karácsonyfa is volt mindig, egy kis szaloncukorral, meg sok ajándék. Egyszer telefont kaptam karácsonyra. De jó volt! De már nincs meg a telefonom, mert eltört. Én is vettem ajándékokat. Anyukám töltött káposztát főzött, apukám hozott bort és pálinkát – mosolyog az emlékek gondolatára Márk. Elmeséli azt is, hogy egyáltalán nem tudta megszokni az új környezetet. Egyre csak haza akart menni. Állandóan megszökött. Otthon akart csak lenni, sehol máshol. De úgy döntött, most már nem szökik meg. Soha többé. Rájött, hogy itt is jó.

Igaz, otthon jobb lenne, de itt van a két testvére is, úgyhogy inkább marad. – Jó, hogy van karácsony – jelenti ki. Kicsit gondolkodik, miről szól valójában a karácsony. – Ez is egy ünnep. Jézus születésének az ünnepe. Most már nyugodtabb vagyok, örülök, hogy itt lehetek. Jó dolog, hogy sok jószívű ember van. Ránk is gondoltak. Ha lehetett volna, telefont kértem volna, de nem baj, majd jövőre. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! És azt, hogy teljesüljön mindenkinek a vágya – sorolja kívánságait Márk.

– ÉM-HE –

