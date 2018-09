Egy fehér folttal kevesebb a térképen

A napokban megkezdődött a hölgyek csökkentett pályaméretű megyei pontvadászata, amelyre benevezték a közelmúltban életre hívott Tokaj Autó Méry együttesét is. Szűkebb pátriánk keleti kapujában így a gyengébb nem képviselői már hivatalos versenyrendszer keretében hódolhatnak szenvedélyüknek.

Komoly igény

– A Tokaji FC égisze alatt szerveztük meg szakágunkat – mondta dr. Zelenák Ádám, a klub operatív igazgatója, aki civilben a polgármesteri hivatal aljegyzője. – Az a dolgom, hogy a háttérből támogassam a női focit, amely országszerte, így helyben is egyre jobban bontogatja „szárnyait”. Nekünk most nyíregyházi támogatónk van, de abban bízom, hogy hamarosan helyi szponzorokat is találunk.

A tokaji női szakágat közös gondolkodás eredményeképpen hívták életre. A műveletből nagy szerepet vállalt magára a felnőtt férfiak korábbi edzője, Juhász Zsolt, aki a Tokaji Ferenc Gimnázium tanáraként segíti a munkát. Az általa irányított különítmény évek óta részt vesz a Fair Play Kupa helyi és megyei sorozatán, amelyet megnyerve eljutott a regionális viadalra és ezen harmadik lett.

– Mivel azt tapasztaltuk, hogy komoly igény nyilvánul meg a női labdarúgás iránt, a gimnázium, továbbá a ­Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola diákjaiból alakítottuk ki az együttest – jelentette ki dr. Zelenák Ádám. – Először arra gondoltunk, hogy U19-es gárdát indítunk, de azzal szembesültünk, hogy nincs ilyen bajnokság, így számunkra nem maradt más, beneveztünk a megyei küzdelem­sorozatra. Keretünk tagjai tizenöt és húsz év közöttiek, mert olyanok is akadnak közöttük, akik már elvégezték a középiskolát.

Győzelemmel kezdtek

A tokajiak az első fordulóban vendégként léptek fel és 2–1-es sikert arattak Kurityánban.

– Különösebb célt nem tűztünk magunk elé – folytatta az operatív igazgató. – Szorgalmasan, az újoncok lelkesedésével dolgozunk és játszunk, és ki tudja, hogy nincs-e esélyünk akár a dobogós helyek valamelyikére. Hetente két edzést tartunk, edzünk műfüvön és gyepen, télen meg tornateremben is fogunk gyakorolni, Juhász Zsolt irányításával. Most töprengünk azon, hogy miként tudjuk felkarolni az utánpótlás-nevelést, ebbéli erőfeszítésünk elé ugyanis akadályok gördülnek. A lányoknak pillanatnyilag nincs sem felmenő rendszerű, sem kupajellegű, folyamatos terhelést nyújtó megméretése, ezért nehéz elcsábítani őket. Terveink között szerepel, hogy az őszi idény végén tető alá hozunk egy teremtornát, amelyen majd a gyerekek is bemutatkozhatnak.

A tokaji női szakág tagjai a klub által fenntartott, Tisza-parti sportpályát és öltözőt használják, közlekedésüket pedig a tao-támogatásból most vásárolt kilencszemélyes kisbusszal oldják meg. Önkormányzati támogatásban egyelőre nem részesülnek, az MLSZ megyei igazgatóságával működnek együtt és kihasználják a számukra nyitott pályázati lehetőségeket is.

– Tudatosan építkezünk, türelmesek vagyunk, semmit nem siettetünk – jelentette ki dr. Zelenák Ádám. – Előttünk nem kétséges, hogy néhány esztendő múlva már jelentős sikerekről adhatunk majd számot.

ÉM-KT

Toborzó

A Tokaji FC női szakága várja a labdarúgás iránt érdeklődő lányok, asszonyok jelentkezését. Az alsó korhatár: 14-15 év. Érdeklődni a klubnál, a középiskolákban, vagy a tokajfc@gmail.com e-mail-címen lehet.

Nem volt kérdés a DVTK sikere Miskolc - A Női labdarúgó NB I, 3. fordulójában a Győrt fogadta a DVTK csapata. Diósgyőri VTK – ETO FC Győr 7-2 (4-0) Diósgyőr, 150 néző. V.: Takács J. DVTK: Szőke-Nagy – Ficzay, Sandu, Bradic, Boros (Sinka, 87.), Vachter (Kerekes, 81.), Milunovic, Tóth A., Nagy F., Balázs (Molnár, 84.), Jáhn. ... Tovább a cikkhez

Eggyel kevesebb csapat a kispályás megyei női labdarúgó-­bajnokságban Miskolc - Megkezdődött a csökkentett pályaméretű (kispályás) megyei női labdarúgó-­bajnokság, amelyben ebben az évadban az előzőhöz képest eggyel kevesebb csapat szerepel. Ugyanis a tavalyi résztvevők közül a Szerencs és a Sárospatak nem indul a pontvadászaton, ugyanakkor nevezett a Tokaj. Az ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA