Egy évad, 93 koncert, 65 ezer néző a miskolci zenekarnál

A kultúra mindig fontos volt, de az utóbbi években kezdett felértékelődni, az emberek próbálják bepótolni kulturális lemaradásukat – fogalmazott pénteken Kiss János, Miskolc alpolgármestere a Miskolci Szimfonikus Zenekar évadzáró társulati ülésén. Emlékeztetett: a zenekar nehéz időkön van túl, de ettől az évtől az önkormányzat magasabb fizetést tudott biztosítani a zenészeknek. Mint mondta, a jövőben a társulat finanszírozását még tovább kell növelni állami és önkormányzati forrásból is.

Kulturális nagyköveti szerep

– A Miskolci Szimfonikus Zenekar elismert zenekar országszerte és nemzetközileg is, a város egyfajta kulturális nagyköveti szerepet szán neki. Ehhez olyan minőségi és a modern világnak megfelelő programokat kell nyújtania, melyek versenybe tudnak szállni az egyéb kulturális eseményekkel, és egyre több hallgatót tudnak bevonzani a koncerttermekbe – fogalmazott az alpolgármester.

Gál Tamás, a zenekar művészeti vezetője megköszönte a társulatnak a bizalmat, ami szerződésének meghosszabbítását jelentette. Hangsúlyozta: meg fogja hálálni a támogatást. Felhívta a figyelmet, az utánpótlás problémáját mindenképpen meg kell oldani. Egy olyan kurzusban gondolkodik, amelyen a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem hallgatói vehetnének részt, ezzel erősíthetnék a fiatal művészjelöltek kötődését a zenekarhoz.

A miskolci szimfonikusok ügyvezetője, Szászné Pónuzs Krisztina statisztikai adatokkal érkezett. Ismertette: a most záruló évadban 93 koncertet adott a társulat, melyeknek összességében 65 ezer fizető nézője volt. Ebben benne van a külföldi koncertek közönsége is. Mint fogalmazott, az évadban nagyon sokat dolgozott a zenekar, ez látszik a szolgálatszámon és az eredményen is.

Köszöntötték őket

Az évadzáró társulati ülésen díjazták a legtöbb szolgálatot teljesítő, a jubiláló kollégákat, valamint az Évad Zenésze Díj is gazdára talált.

Az Évad Zenésze: Nyíri Zsolt, az I. hegedű szólam vezetője. A legtöbb szolgálatot teljesítők: Siklósi Éva, a zenekar első hegedű szólamának tagja és Dömötör Tamás, az ütőhangszeresek szólamvezetője. 40 éve a zenekar tagja: Aranyosi György trombitaművész, aki az évad zárásával nyugdíjba vonul. 25 éve a zenekar tagja: Dr. Csurilláné Mokány Johanna, a brácsa szólam tagja.

