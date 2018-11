Egy élet munkája Golopon

A golopi Vay kastély két épületből áll. Az egyik magántulajdonban van, a másikat az önkormányzat kezeli. Az utóbbiban található a Golopi Címertár, ahol Kóra Judit tárlatvezető kalauzolt végig.

A gyűjtemény töredéke

– Sokan gondolják úgy, ezek összegyűjtött munkák – mondja Kóra Judit –, pedig a kiállítás valamennyi darabját Szabadiné Sinkó Ilona készítette. Közel ötszáz tűfestett és festett nemesi, városi, vármegye-, egyházi valamint országcímer tekinthető meg. A gyűjteményhez tartozik három közel két négyzetméteres tűfestett kép, valamint 16 zászló, melyek anyagrátéttel és tűfestéssel készültek. És még ez sem a teljes gyűjtemény, hiszen Szabadiné Sinkó Ilonának közel kétezer darabból áll a gyűjteménye, de itt csak ennyit tudtunk elhelyezni. Külön teremben találhatók a nemesi címerek, az országcímerek időrendi sorrendben kerültek a falakra. Külön terem jutott a települések címereinek és az egyházi címereknek, valamint a zászlóknak.

A heraldika szabályai

– A látogatóknak igyekszünk minél többet elárulni a címerekről, hiszen a heraldikának külön szabályai vannak – mondja Kóra Judit. – Semmi sem került a címerekre véletlenül. Egykor a népművészeti ruhahímzésekből pontosan lehetett tudni, a ruha viselője hajadon, férjezett vagy özvegy, hány gyereke van. Már a ruha sok mindent elárult. Egyezményes jelek voltak ezek, egy adott körben pontosan tudták ezeknek a jelentését. Ugyanígy van ez a címerekkel is, abban a korban mindenki pontosan tudta, melyik szimbólum mire utal, mit jelent, mert megvolt ehhez a befogadó közeg. Ma már ezeket el kell magyaráznunk, és a látogatók többségét érdekli is mindez. A címertár talán legkülönlegesebb darabjai a három tűfestett kép. A látogatóknak be is mutatjuk a tűfestés technikáját, akinek kedve van, ki is próbálhatja egy kis golopi címeren, amely úgy készül, ahogy a látogatók érkeznek, most nagyjából a fele van kész. Ha majd a díszítéshez érünk, akkor el kell mennem egy továbbképzésre, mert még én is csak ismerkedek a tűfestés technikájával, ami az úrihímzés egyik változata.

Főleg nyugdíjas csoportok szoktak ellátogatni a Golopi Címertárba, pedig akár a történelemtanítás során sem lenne haszontalan legalább egyszer ellátogatni Golopra. Az épületben most már kizárólag a Címertár található, miután az óvoda beköltözött a település központjába.

