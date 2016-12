Egy éjszaka Miskolcon – Zenés varázs Homonnay Zsolttal

December 30-án különleges gálaműsorral várja nézőit a Miskolci Nemzeti Színház. A zenés színházi műfajok széles skáláját felvonultató esten az Operettszínház sztárja, Homonnay Zsolt és a Miskolci Nemzeti Színház művészei, Eperjesi Erika, Jancsó Dóra, Seres Ildikó, Varga Andrea és Szőcs Artur is fellépnek.

Minden műfajban

A gála rendezője Szőcs Artur, aki maga is zenés színészként végzett, mielőtt a rendező szakra jelentkezett volna. – Annak idején mi is minden műfajban kipróbáltuk magunkat, így a négy év alatt az operettől a musicalen át egészen az operáig mindent énekeltünk. Ebből inspirálódva állt össze a mostani gála színes kínálata – mondta el a rendező.

– Abban a kivételes helyzetben vagyunk itt Miskolcon, hogy olyan színészeink vannak, akik magas színvonalon tudják ezeket a dalokat interpretálni, a színház zenekara és a Miskolci Balett pedig tökéletes keretet ad ezeknek a számoknak. Igyekeztünk egy igazán személyes hangvételű műsort összeállítani, miközben a színészek hatalmasakat énekelnek, egy-egy téli történet is megszólal élőben vagy felvételen. A hátteret is ezek a klipek szolgáltatják, és persze a zenekar, amely önmagában is gyönyörű díszlete egy ilyen estnek. Egy gálaest rendezésénél nem hiszek a színes és feltűnő díszletekben és jelmezekben, a színes egyéniségekben hiszek, akik elvarázsolják majd a közönséget – tette hozzá Szőcs Artur.

A repertoárról szólva elárulta, nem csupán rendezőként, énekesként is részt vesz az esten, sőt egy kedvence is van a műsorban. – A színészekkel közösen alakítottuk ki a gála kínálatát. Egy hasonlattal élve: a legjobbat főztük ki abból, amit tudunk. A legizgalmasabb dalokat, amik az énekesek repertoárján szerepeltek, beledobáltuk egy kondérba, de a fűszereket gondosan megválogattuk, így igazán minőségi élményt kínálunk a nézőknek. Nekem személy szerint egy régi vágyam volt, hogy nagyzenekarral elénekeljem a Casablan­ca főcímdalát, most pedig erre is adódik lehetőség. Remélem, a nézők éppúgy szeretik majd ezt a dalt, mint én – árulta el Szőcs Artur.

Örömmel tér vissza

Homonnay Zsolt nem ismeretlen a miskolci nézők számára, hiszen időről időre feltűnt a színház zenés előadásaiban. – Mindig nagy öröm számomra visszatérni Miskolcra, már főiskolásként is játszottam itt a János vitézben, majd a Csókos asszonyban, a Lili Bárónőben – amit szintén Szőcs Artur rendezett –, és egy nagy álmom vált valóra, amikor a Nyomorultakban Jean Valjean szerepét játszhattam Miskolcon – mondta a színművész. – Amikor a gálaműsor ötlete felvetődött, nagyon örültem, hiszen ha az ember önerőből szeretne egy ilyen műsort összerakni, rengeteg energiát kell fordítania a technikai feltételek megteremtésére, a helyszín megtalálásától egészen a jegyárusítás megszervezéséig. Most professzionális körülmények között jöhet létre ez a zenés est, a színház adta technikával, egy ötletgazdag rendezővel és fantasztikus partnerekkel, a színház művészeinek személyében – emelte ki.

– Egy gálaműsor olyan, mintha több zenés darab legnehezebb részeit, tulajdonképpen a csúcspontjait emelnénk ki és szerkesztenénk össze. Nem csupán maguk a dalok nehezek, de minden számban más-más karaktert, stílust is kell hoznunk, így valóban nagy kihívás, de rettentően élvezetes munka ez számomra – mesélte a színművész.

