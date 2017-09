Egy éjszaka az avasi Paradicsomban

Szombaton az avasiak is megtapasztalhatták, milyen egy éjszaka a Paradicsomban. Az Avasi Paradicsom Közösségi Kert ugyanis az idén csatlakozott a Kertek Éjszakája programhoz, és számos meglepetéssel várták a kerttulajdonosokat, illetve a környéken élő érdeklődőket. Volt kerttúra, ahol a közösségi kert történetével ismerkedhettek meg a vendégek, de gyógy- és fűszernövény felismerésre is volt lehetőség. A programra több mint harmincan látogattak el, a vendégeket zsíros kenyérrel várták, amihez a kertben termett zöldségeket kínálták, de házi rebarbaraszörpöt is kóstolhattak a látogatók.

Sokan érdeklődnek

Az avasi közösségi kertek ötlete már évekkel ezelőtt felvetődött, tavaly lapunk is beszámolt róla, hogy Panelkertész Klub már működik a városrészben, és annak vezetői, Jakab Zsolt és Káli-Nagy Ákos akkor elmondták, a hosszútávú céljuk egy közösségi kert kialakítása. Káli-Nagy Ákos sajnos már nem élhette meg az Avasi Paradicsom megnyitását, de kollégája, és a Dialóg Egyesület, valamint a terület képviselője, Szilágyi Szabolcs összefogásának köszönhetően májusban átadhatták a közösségi kertet az avasiaknak.

A kert fenntartója a Dialóg Egyesület, ezen belül pedig Sütő Dávid Pelé a koordinátor, egyben közösségfejlesztő is, aki elmondta, a szombati eseményen sokan már arról érdeklődtek, hogyan lehet majd csatlakozni a közösséghez, és hogyan lehet valaki kert-, illetve ágyástulajdonos.

Sőt, szó esett még arról is, hogy a közösségi kertet bővíteni kellene, illetve a lakótelep más részein is kialakítani ilyet.

