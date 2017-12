Egy csoport, túl a virtualitáson

Martintelep, Rengő Gyurika trafikja volt régen, talán a 70-es években – olvasható az egyik hozzászólás a Miskolc a múltban Facebook-csoportba a közelmúltban feltöltött kép alatt. Majd a további kommentekben tolulnak az emlékek: Donald rágó, gombfocicsapatok, szálra kapható cigi.

Igazi trafikillat, valaki úgy fogalmazza meg, keveredik a cukorkák, rágók, dohány és műanyag játékok illata. Majd a virtuális beszélgetés átcsap az iskolai emlékek felelevenítésébe, ki hova járt, kinek ki volt az osztálytára, ki tanította. Majd újabb és újabb régi fotók kerülnek elő. És valaki megjegyzi, milyen jó, hogy létezik a csoport. És létezik, már több mint hét éve.

A történetek is érdekesek, amelyek a tagokkal megestek.” Koleszár Péter

2014-ben adtuk hírül, hogy a Miskolc a múltban csoport létszáma három év alatt elérte a 10 ezret. Azóta eltelt újabb három év, és ma már több mint 20 ezren csatlakoztak Miskolc virtuális múltjához. Van, aki csak nézelődik a csoportban, van, aki aktívan hozzá is szól, vagy éppen újabb és újabb emlékeket, fotókat, tölt fel a közösségi oldalra.

Az ilyen emlékeknek köszönhető az is, hogy a Chilében élő Somogyi Julianna 46 év után talált rá a szülői házra, ami Miskolcon, a Széchenyi utca 22. szám alatt található. Azóta már járt is Miskolcon, és természetesen ellátogatott a lakásba is.

A Miskolc a múltban csoport azonban már többször kilépett a virtualitásból. Az elmúlt hét évben több olyan évfordulóról is megemlékeztek, amelynek jelentősége van Miskolc életében. Ilyen volt például, amikor kezdeményezték, hogy a Földes Ferenc Gimnázium falára kikerüljön egy tábla, ami jelzi, hogy valaha az egyetem is „földesista” volt. Azaz, a gimnázium épületében kezdte működését a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem. A táblát még 2015-ben, az akkori Szalamander felvonulásán fel is avatták.

De a csoport volt az, aki az Avasi kilátó 50. évfordulója alkalmából majálist tartott a város jelképénél. És egy szomorú évfordulóra is emlékeztek: az 1878-as nagy miskolci árvízre, ahol százak váltak a víz áldozatává.

Két hobbi

A csoportot Koleszár Péter indította el, mint korábban mesélte, lokálpatriótaként két

hobbija van, az egyik, hogy a miskolci Széchenyi 22. szám alatti épülethez – itt van az

irodája – kapcsolódó emlékeket, valamint a miskolci és megyei régi részvényeket gyűjtse. „A csoportot is azzal a céllal indítottam el, hogy ezek gyűjtésében a segítségemre legyen” – mesélte.

A csoport persze túlnőtt ezen, a mai több mint húszezres létszám mellett közel tízezer fotógyűjteményük van, és a tagok 42 országból verődtek össze, valamilyen módon kapcsolódva Miskolchoz. De nemcsak a képek érdekesek, a történetek is, amelyek

a tagokkal a fotók kapcsán, vagy éppen a csoport kapcsán megestek. Osztálytársak is egymásra találtak már a feltöltött képek segítségével. Sőt, szerelem is szövődött csoporton belül” – mesélte Koleszár Péter.

Hobbiként indult, mára azonban egy értékes várostörténeti gyűjteménnyé nőtte ki magát. És egy ember már nem is elég, hogy rendszerezze a képeket, szabályozza a csoport működését. Adminisztrátorok dolgoznak azon, hogy az alapszabályokat betartsák a tagok. Az egyik legfontosabb szabály: a politikamentesség.

Azt is megtudtuk, a csoport legrégebbi képe egy rézkarc, amely az Avas tetőt ábrázolja, tulajdonképpen a kilátó jelenlegi helyét.

Sok új barátra talált

Somogyi Júlia korábban ezt nyilatkozta: „…amikor a két évvel ezelőtti utunkat terveztük, elkezdtem hoteleket és egyéb turisztikai adatokat keresni az interneten. Ekkor előbukkant a Miskolc a Múltban Facebook-csoport. Elkezdtem nézegetni, nagyon megtetszett. Így tagja lettem és elkezdtem beszélgetni is. Először nehéz volt magyarul írni, (…). De lassan belejöttem, és sok új barátra találtam ebben a csoportban, akikkel néha telefonon is beszélünk. Nekik köszönhetően azóta újra megtaláltam a magyar nyelvet és a gyökereimet”.

