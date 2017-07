Egy családra gyújtotta a házat a mezőcsáti férfi

A rajok két holttestet találtak a helyszínen, két gyermeket pedig rokonoknál helyeztek el, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A helyszínre a rendőrség is kivonult, s elfogott egy 36 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy felgyújtotta a házat. B. Csabát emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanújával vették őrizetbe.

A rendőrség közleménye szerint a gyanúsított egy családi veszekedés következményeként felgyújtotta saját házát, amiben egy felnőtt és három gyerek aludt. Miután a tűz továbbterjedt a gyújtogató elmenekült a helyszínről, anélkül, hogy segítséget nyújtott volna a bent lévőknek. Az egyre terjedő lángokból egy 14 éves lány és egy 12 éves fiú még ki tudott menekülni a házból, ahol időközben felrobbant egy gázpalack is. A 33 éves apa a másfél éves lányával már nem tudott kijutni az ingatlanból.

A szomszédoktól megtudtuk, a nagyobbik lány maga menekült ki a házból, míg az apa előbb kivitte a fiát, majd visszament a legkisebb gyermekért, de vele már nem jutott ki. Őket próbálta menteni az apa sógora és az odasietők is, betörték az ajtót, ablakot, de hiába kiabáltak nekik, a nagy füstben nem láttak és nem hallottak semmit sem. A szomszédok szerint máskor is volt már veszekedés a két férfi között, s a mostani gyanúsított akkor is azzal fenyegetőzött, hogy rájuk gyújtja a házat.

Úgy tudjuk, hogy a gyerekek édesanyja a legkisebb születésekor elhunyt.

ÉM-TB

