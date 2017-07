Égnek a vonalak, mert utaznának

Már hetekkel ezelőtt több panasz érkezett a ­­Green Holidays utazási irodánál befizetett törökországi utakra. A közösségi oldalakra sorra kerültek fel a segélykérő, figyelmeztető posztok: az utasok megérkeztek Antalyába, de nem a befizetett szállásra vitték őket, hanem kategóriákkal rosszabb szállodákba. A szerencsésebbeknek sikerült foglalni helyben új szállást, de voltak, akiket estére még a szállodák légkondicionált halljából is kiküldtek a nagy török éjszakába. Vasárnap pedig érkezett a hír: a Green Holidays utazási iroda csődbe ment, és csaknem 180 magyar maradt szállás nélkül Antalyában. Jelenleg az ankarai magyar nagykövetség munkatársai segítik őket.

Tavasszal is egy hajszálon múlott, hogy nem mentek csődbe.” Bárdos István

– A Green Holidays utazási iroda már tavasszal is a csőd szélén állt, komolyabb utazási iroda már évek óta nem állt szerződésben velük – mondta lapunknak Bárdos István, a Szerviz Iroda Utazásszervező Kft. ügyvezetője. – Pénteken még százezres kedvezményeket kínáltak, vasárnap meg lehúzták a redőnyt. Két évvel ezelőttig a legnagyobb törökországi utaztató volt a Green Travel, de mivel a terrortámadások miatt sokan féltek Törökországba utazni, ezért a csőd szélére került a cég. Tavasszal is egy hajszálon múlott, hogy nem mentek csődbe, majd átkeresztelték magukat Green Travelről ­­Green Holidaysre.

Előre sejtik

Bárdos István hangsúlyozta, a komolyabb utazási irodák már előre sejtik, hol lesz probléma, és azokkal az utaztatókkal nem szerződnek, nem akarnak maguknak sem gondot, hiszen az a jó, ha az utas elégedett. Ezt erősítette meg Horváth-Aczél Nóra, a Viva Travel vezetője is. Ők már három éve nem foglalkoznak Green Travel-es utakkal – tette hozzá az irodavezető.

Azt is elmondta, vasárnap óta égnek náluk a vonalak, akik ugyanis Green Holidays-es útra fizettek be, azok most – természetesen a kárrendezés elindítása után – próbálják átfoglalni máshova a nyaralásukat. „Fontos, hogy amikor felröppenek egy irodáról olyan hírek, hogy pénzügyi gondjaik vannak, akkor meg kell fontolni a velük való utazást” – javasolta Horváth-Aczél Nóra.

Sláger lesz Albánia

Az utazási szakembereket arról is kérdeztük, az idén mik a slágerutak. Bárdos István szerint nem lehet egy országot kiemelni mint kedvelt úti célt, inkább a Földközi-tenger medencéje, ami az idén felkapott. Görögország, Bulgária, Olaszország, Spanyolország – sorolta az ügyvezető. Hozzátette: az idén újra sláger Egyiptom, ami az áraival fogta meg az utazókat, de Törökországba is szívesen repülnek.

– Az idei csoda viszont Albánia, a közelmúltban voltam ott, és el voltam ájulva a tengerparttól, az ottani szolgáltatástól – jelentette ki Bárdos István. – Azt gondolom, jövőre ez lesz a sláger. A tengerpartja olyan, mint Olaszországé, az ellátás pedig, mint Görögországban vagy Bulgáriában. A tenger enyhén mélyülő, tiszta, az árak barátságosak. Egy-két év múlva felkapott lesz, igaz, a lengyelek már most heti nyolc charterjáratot indítanak Albániába.

Egyiptom, Tunézia

Horváth-Aczél Nóra szerint is sláger Albánia, olyannyira, hogy már alig van hely oda. „Nagyon sokan foglaltak, és a helyi árak miatt a félpanziós ellátás is megéri” – hangsúlyozta.

– Az idén Egyiptom és Tunézia is visszatért, leginkább azért, mert ezeken a helyeken a legkedvezőbb az ár-érték arány – tudtuk meg az irodavezetőtől. – De Törökország is kedvelt, sok gép indul oda is. Görögországba is sokan utaztak, a félelmek miatt az európai nyaralások már előfoglalásban elkeltek.

– N. Szántó Rita –

