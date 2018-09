Egészségturizmus a központban Szikszón

A dél-olaszországi Bernalda város önkormányzatának küldöttsége járt a napokban Szikszón. A küldöttséget Domenico Raffaele Tataranno vezette. Füzesséri Józseftől, a polgármestertől megtudtuk, az olaszok egészségi befektetések iránt érdeklődtek. Önkormányzata számára fontos, hogy új befektetési területeket is menedzseljen.

Benépesült az ipari park

A nagy beruházókon kívül kisvállalkozások is otthonra találtak. Az Ipari Parkban található egy Ausztriában is sikereket elért szaunaüzem, de nagyon büszkék arra a cégre is, amely a világ 31 országában forgalmazza az általuk gyártott innovatív víztisztító berendezéseket. Az egyik új fejlesztési terület a Szikszón található termálvízkészlet. Az uszoda udvarán jelenleg is 42 Celsius-fokos termálkút üzemel. A jövőben szeretnénk ezt a természeti kincset kiaknázni. 50 millió forintot nyertünk termálkút fúrásra, a munkálatok megkezdődtek.

Ha minden a terv szerint halad, akkor a meleg vizet az energiatermelésen túl turisztikai szempontból is hasznosítjuk. Az olasz érdeklődők látogatása újabb lehetőségre világít rá. Az egészségfejlesztés, az egészségturizmus olyan iparág, amely óriási gazdasági potenciál és új kaput nyithat a továbblépésre – hangsúlyozta.

ÉM-JA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA