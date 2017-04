Egészséges mediterrán bőrszínre vágysz? Keresd a Kaméleont!

Az egyedi hangulatú – a szalon nevéhez hűen egzotikus – „színváltó” gépekkel felszerelt Kaméleon Szoláriumokba belépve egy merőben újfajta, látványos és izgalmas világ tárul a szemünk elé. Igényesen kialakított belső tér, önfeledt relaxációs élményt nyújtó, gyönyörű luxus kabinok, és szakképzett személyzet várja mindazokat, akik szeretnék végre lecserélni a sápadt téli bőrszínt, egy egészséges ragyogó mediterrán barnára. A Kaméleon csapatának szakemberei szívesen válaszolnak a felmerülő kérdésekre, igény szerint napozási és bőrápolási tanácsokkal is szolgálnak, illetve segítenek kiválasztani az egyes bőrtípusok számára legoptimálisabb barnulási időt.

A most pénteken megnyíló Király utcai Kaméleonban 7 db csúcsminőségű, minden extrával ellátott gép közül válogathatnak a kíváncsi érdeklődők. A prémium kategóriás MegaSun 5600 New, MegaSun 5600, Ergoline Excellence IQ 900, Ergoline Avantgarde 600-on kívül 3 db, ritkaságnak számító Intansive Vibra, vibro-trainerrel, és minden más extrával felszerelt álló szolárium is megtalálható. Használatuk során egyesül a fitness és a szolárium funkciója; a gép által kiváltott rezgés segítségével megerőltetés nélkül formálódik, s eközben egészségesen barnul a test. A szoláriumozás a szépségre gyakorolt hatása mellett, javítja a mentális állapotot is. Stressz-oldó hatása révén segít a szervezetnek a D-vitamin-képzésben, mely elengedhetetlen a csontképzéshez, és támogatja az immunrendszer hatékony működését is.

A Kaméleon szalonok gépeiben kizárólag EU0,3-as csövek találhatóak, melyeket a világ legnagyobb csőgyártója, a németországi Cosmedico szállít az új magyar szolárium-lánc számára. Ez, az Európában is egyedülálló 10K100 szoláriumcső-széria, a hazánkban elérhető szolárium-minőség csúcsa, mely maximális hatásfokú, mégis teljesen leégésmentes 100%-osan biztonságos, egészséget védő, s egyben önfeledt barnulási élményt nyújt mindenki számára.

Hogy a barnulás melletti bőrvédelem is garantált legyen, a Kaméleon látogatói a legjobb minőségű szolárium kozmetikumok széles választékából válogathatnak kedvük és igényük szerint, a lehető legkedvezőbb árakon. Ezek a krémek nemcsak, hogy felgyorsítják a barnulást, de mélyebbé és tartósabbá teszik azt, valamint természetes összetevőik segítségével hidratálják és táplálják, ezáltal ápolják, gondozzák is a bőrt.

A szoláriumokkal szemben ma már alapelvárás ugyan, mégis fontos megemlíteni, hogy a Kaméleon szalonok egyik fontos védjegye a makulátlan tisztaság és a rendszeres csőcsere.

A már megnyílt belvárosi, és a hamarosan megnyíló avasi valamint diósgyőri Kaméleon szalonokról bővebben új honlapunkon (www.kameleon-szolarium.hu) olvashattok. Kövessetek bennünket Facebookon oldalainkon is!

Válts színt Te is most! A Kaméleonban a nyitás alkalmából meglepetés akcióval várunk!

Fekvő szoláriumok – Ha kényelemre vágysz

Álló szoláriumok – Ha állva kényelmesebb

VISSZA A KEZDŐOLDALRA