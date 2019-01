Egész évben bulit ígér a Szikszó30

A Szikszó30 rendezvénysorozat számos érdekességet kínál egész évben. A helyieket pontgyűjtő játékra invitálják, amelynek fődíja egy autó lesz. A programokról és a játékról csütörtökön tartott sajtótájékoztatót az abaúji város önkormányzata, melyen részt vett a térség országgyűlési képviselője, Koncz Ferenc is.

Újabb ipari park épül

Füzesséri József polgármester hangsúlyozta, a település gazdasága az elmúlt években óriási léptékkel fejlődött, özönlenek ide a befektetők.

– Az ipar dinamikusan fejlődik. Az elmúlt év egyik kiemelkedő eredménye, hogy 18 hektáros fejlesztést hajthatunk végre, melynek során csarnokot, utakat, közműveket alakítunk ki 630 milliós beruházással, így újabb ipari parkot hívunk életre – jelentette ki a városvezető.

– Sikerünk a közösség erejében rejlik, ezért Szikszó harmincadik születésnapját közösen, az egész várossal együtt ünnepeljük. Nemcsak az önkormányzat által kezdeményezett fesztiválokat, hanem az egyesületek, civil szerveztek, egyházak rendezvényeit is felfűzzük az ünnepségsorozatra – tette hozzá. Eddig hatvan programot tartalmaz a Szikszó 30. A rendezvénysorozat január 26-án indul bokszgálával, és december 24-én zárul.

Szikszó30 programkártya

A szikszói állandó lakosok – akik betöltötték a 18. életévüket – Szikszó30 programkártyát igényelhetnek, maximum ötöt. Aki az év során 30 rendezvényre ellátogat, harminc pecsétet gyűjt, s ezzel részt vehet a december 31-ei szabadtéri szilveszteren megrendezendő sorsoláson, ahol a fődíj egy autó lesz.

Plávenszki László, Szikszó alpolgármestere elmondta, a programokról a www.szikszo30.hu és a város közösségi oldalán is tájékozódhatnak. Itt tölthetik le a játékszabályt is. A Szikszó30 játékkártyát személyesen, lakcímkártya bemutatásával igényelhetik a polgármesteri hivatalban, az inkubátor házban, az uszodában és a rendezvényeken. Az egy évig tartó születésnapon fellép többek között Vastag Csaba, Keresztes Ildikó, a Hooligans zenekar, Dennis és a szikszói kötődésű Follow the Flow is. A szüreti napokon a retró kap teret, a szilveszteri buliról pedig új autóval gurulhat majd 2020-ba az egyik szerencsés szikszói.

