Egész estét betöltő illúzióshow Miskolcon

November 17-én ismét Miskolcra érkezik a legutóbb telt házas, Art of Magic – a mágia művészete című egész estét betöltő illúzió­show a Művészetek Házába.

Négy tehetség

A produkciót Dynamo, a világ egyik legismertebb bűvésze, illuzionistája is ajánlotta a magyar közönségnek, miután megnézte a show-ról készült felvételt Londonban, ahol egy nemzetközi kongresszuson találkozott a fellépőkkel. Illúzió, bűvészet, mentalizmus egy műsorban. Négy fiatal, innovatív tehetség, akik különleges képességekkel rendelkeznek és a közönséget is szó szerint el fogják varázsolni. A művészek álltak már a világ legnagyobb színpadjain, produkcióikkal elkápráztatták Las Vegas, Dubai legnagyobb szórakozóhelyeinek közönségét, még a szaudi nagyherceget is ámulatba ejtették mutatványaikkal.

Szabaduló művészet és gondolatolvasás, a bűvészet különféle válfajai: eltüntetés és elővarázsolás, klasszikus és modern illúziók, manipulációs bűvészet, lélegzetelállító trükkök, látványos show és táncelemek egy színpadon, s mindez humorral fűszerezve.

A produkciót a One Nation Entertainment hozta létre a Siófoki Szabadtéri Színpad megrendelésére, hamar összeállt ez az egyedülálló formáció, négy fiatal tehetséges előadó, négy különleges karakter. Már ekkor látszott, hogy ez egy fantasztikus előadás lesz. A produkció varázslatos hangulatát a One Nation Entertainment legjobb zenészei biztosítják, akik elrepítenek a csodák birodalmába. A színpadképet az Everdance táncszínház társulata teszi teljessé, akik koreográfiájukkal színesítik a műsort. Lépjenek be a bűvészet birodalmába, hogy Önöket is megigézzék a varázslat művészei!

ÉM

